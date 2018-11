Die 15. SchulKinoWochen Berlin sind gestartet!

16.11.18

In Berlin haben die diesjährigen SchulKinoWochen begonnen. Am heutigen Vormittag des 16. November 2018 eröffnete der Dokumentarfilm WILDES HERZ von Charly Hübner und Sebastian Schultz die 15. Ausgabe des erfolgreichste Filmbildungsprojekt des Landes. Rund 180 Schüler*innen aus Berliner Oberschulen waren mit ihren Klassen ins Passage Kino Neukölln gekommen, um dort mit Regisseur Charly Hübner und Produzent Sebastian Schultz über Dokumentarfilmproduktionen und demokratische Teilhabe zu diskutieren. Hinsichtlich der gesellschaftspolitischen Relevanz von Dokumentarfilmen betonten die Filmemacher, wie wichtig ein vielseitiger Diskurs für unsere Demokratie sei.



Die heutige Eröffnung bildet den Auftakt für zwei Wochen voller großer Kinomomente, visueller Eindrücke und zahlreicher Lernerlebnisse: Vom 16. – 30. November 2018 verlegen bereits zum 15. Mal über 25.000 Berliner Schüler*innen den Unterricht in den Kinosaal. Das von VISION KINO in Kooperation mit dem JugendKulturService durchgeführte Angebot zur schulischen Film- und Medienbildung bringt ein genrereiches Spektrum von mehr als 50 herausragenden Filmen in über 40 Kinos der Stadt. Ganz nach der Devise Film auf den Stundenplan wurden die Filme speziell für den Einsatz im Unterricht ausgewählt und sollen Schüler*innen von der Schulanfangsphase bis zum Abitur die Möglichkeit bieten, das Kino als Kultur- und Gemeinschaftsort zu erleben und filmische Schaffens- und Wirkungsprozesse im Gespräch mit Filmschaffenden und Filmpädagog*innen zu reflektieren. Auch das diesjährige Programm bietet künstlerisch und inhaltlich anspruchsvolle Filme und eine große Bandbreite an aktuellen deutschen Spiel- und Dokumentarfilmen wie internationalen Produktionen.



Das vollständige Programm gibt es auf der Webseite der SchulKinoWochen Berlin: www.schulkinowochen-berlin.de. Kurzentschlossene können sich noch bis jeweils zwei Tage vor Veranstaltung für die SchulKinoWochen anmelden.

