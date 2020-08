Pressemitteilung BoxID: 812522 (JS Veranstaltungszentrum)

Es ist wieder Flohmarktzeit - suchen - finden - glücklich sein im agra Messepark

.

Lang ersehnt und nun endlich wieder - nach der Zwangspause öffnen sich am 06.09. die Tore der agra für den beliebten Hosenscheißerflohmarkt



Nach dem pandemiebedingten Ausfall aller geplanten Flohmärkte bleibt die Nachfrage groß. Viel Zeit war zum Kinderzimmer ausräumen und Sachen sortieren.

Im agra Messepark dreht sich einen Sonntag lang, von 11 bis 16 Uhr, alles rund um die Jüngsten von Null bis 16 Jahre. 220 Muttis – ausgebucht – haben die Schränke, Sideboards, Kommoden und Kisten ihrer Kids aus- und aufgeräumt. Unter den Auflagen des vorgeschriebenen Hygienekonzeptes können die Besucher an diesem Tag wieder durch die Halle schlendern und Schnäppchen schlagen.

Von kunterbunten Baby-, moderner Kinder- und coole Teenagerkleidung, Spielzeug, Bücher bis Kleinmöbel und Kinderzimmerausstattung kann geshoppt, gequatscht und gefeilscht werden. Hier wechselt schnell das ein oder andere Teilchen seinen Besitzer. Also Freundin, Oma, Mama oder Kollegin schnappen und los geht’s.



Was: 14. Hosenscheißer-Flohmarkt

Wann: Sonntag 06.09.2020, 11 bis 16 Uhr

Wo: agra, Bornaische Str. 210, 04279 Leipzig

Eintritt: 4,00 Euro | freier Eintritt für Kinder unter 14 Jahren, Pressevertreter, notwendige Begleitpersonen Schwerbehinderter



Weitere Infos: https://www.hosenscheisser-flohmarkt.de/



https://www.facebook.com/events/581500282569057?active_tab=about

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (