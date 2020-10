Die vor drei Jahren am Markt etablierte, sehr kompakt gehaltene DuriTop-Collection von JELD-WEN gliedert die wichtigsten Oberflächentrends in vier Gruppen: Uni, Repro, Struktur und Spezial. Die zuletzt genannte Gruppe hat sich gerade im Objektgeschäft herausragend bewährt. Allen voran DuriTop Spezial „Concrete“. Die leicht zu reinigende Oberfläche wirkt wie eine reale Sichtbetonfläche und eignet sich daher für die modern akzentuierte Gestaltung von Innenräumen im gewerblichen, aber auch im privaten Bereich.



Der starken Nachfrage sowie den aktuellen Trends in der Möbelindustrie folgend, hat JELD-WEN die DuriTop Spezial-Produktgruppe um zwei Trendfarben erweitert. Concrete Anthrazit und Concrete UltraWeiß heißen die beiden Oberflächen, die fortan die Concrete hell ergänzen.



Bei der Gestaltung von Innenräumen ist der puristische Charakter von Betonflächen zunehmend gefragt. Concrete erzeugt beim Betrachten ein ganz reales Gefühl für die Materialität und vermittelt Robustheit. Die Nähe zum Original wird darüber hinaus durch die charakteristische Oberflächenhaptik der DuriTop Spezial-Modelle unterstrichen.



Die angebotenen drei Farbtöne bieten Planern und Verarbeitern ein breiteres kreatives Spektrum an Farbtönen im Betonlook.



Die auf der BAU 2019 in München präsentierten neuen Oberflächen (verfügbar ab 4/2019) werden standardmäßig durch ein besonderes Herstellungsverfahren nahtlos über die Falzkante an der Schließseite ummantelt. Dadurch werden beispielweise Gebrauchsspuren, wie das Ablösen der Falzkantenbeschichtung stark minimiert beziehungsweise ausgeschlossen. Das Problem der sogenannten „Bleistiftkante“ gehört ebenfalls der Vergangenheit an, denn ohne Fuge kann sich kein Schmutz ansammeln.



Die insgesamt 21 Oberflächen der DuriTop-Collection sind außerdem über das JELD-WEN-Hochleistungsliefersystem 5PLUS verfügbar. Das serviceorientierte System ist ab Losgröße eins sowie in einer Varianz von mehr als 10.000 möglichen Innentür-Kombinationen verfügbar. Bei immer engeren Timings im Bauhandwerk ein unschätzbar wertvoller Vorteil.

