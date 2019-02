Aus aktuellem Anlass: jameda unterstützt Ärzte bei Problemen mit "Rache-Bewertungen"

14.02.19

Rachebewertungen anderer Ärzte sowie manipulierte Bewertungen jeglicher Art haben auf jameda keinen Platz. Aus aktuellem Anlass informiert jameda (www.jameda.de), Deutschlands größte Arztempfehlung und Marktführer für Online-Arzttermine, über die Möglichkeit, sich bei Verdacht auf Bewertungen durch Konkurrenten jederzeit an das jameda Qualitätsteam wenden zu können. jameda nimmt diese Hinweise sehr ernst und prüft Bewertungen mit größter Sorgfalt anhand rechtlicher Vorgaben. Das jameda Qualitätsteam steht allen Ärzten, unabhängig vom Kundenstatus, als Ansprechpartner für Fragen und Probleme mit Bewertungen zur Verfügung.



"Wir sind uns bewusst, dass wir Ärzte durch die Veröffentlichung von Arztbewertungen manchmal vor große Herausforderungen stellen. Daher ist es uns wichtig, dass alle Ärzte bei jameda Ansprechpartner finden, an die sie sich bei Problemen mit Bewertungen wenden können. Genau dafür gibt es das jameda Qualitätsteam", erläutert Dr. Florian Weiß, Geschäftsführer von jameda.



Am Mittwoch, den 13.2.2019 verhandelte das Oberlandesgericht Stuttgart (Az.: 4 U 239/18) im Streit zweier Zahnärzte. Dem beklagten Zahnarzt wurde vorgeworfen, negative Bewertungen über seinen Konkurrenten verfasst zu haben.



Authentische Bewertungen sorgen für Transparenz in der Arztsuche



Persönliche Erfahrungen in Form von Arztbewertungen sind aktuell einer der wenigen Indikatoren für die Versorgungsqualität im niedergelassenen Bereich. Patienten auf der Suche nach einem passenden Arzt geben Arztbewertungen hilfreiche Orientierung. Entsprechend setzt jameda höchste Maßstäbe an die Qualitätssicherung. Ein umfassendes Prüfsystem bietet Patienten und Ärzten Schutz vor Manipulationsversuchen. Ärzte haben jederzeit die Möglichkeit, strittige Bewertungen zu melden. Im daraufhin eingeleiteten Prüfprozess kontaktiert das jameda Qualitätsmanagement Patienten und Arzt, fordert Stellungnahmen und Belege ein und entscheidet anhand der rechtlichen Vorgaben über die weitere Veröffentlichung der Bewertung. Gleichzeitig geht jameda juristisch gegen Verfasser manipulierter Bewertungen vor: So wurden in einem aktuellen Fall 18 Ärzte aufgrund gekaufter Bewertungen abgemahnt (s. Pressemitteilung vom 12.12.2018: https://www.jameda.de/presse/pressemeldungen/?meldung=232).



Mehr Informationen zur jameda Qualitätssicherung: www.jameda.de/qualitaetssicherung

