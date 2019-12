Pressemitteilung BoxID: 779345 (J. P. Bachem Verlag GmbH)

Schüler treffen im Geißbockheim auf FC-Idol

Bei der Buchpräsentation des Kindersachbuchs "1. FC Köln - Wie geht das?" stellte sich auch ein FC-Profi den neugierigen Fragen der Grundschüler der Otfried-Preußler-Schule.



Als Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga blickt der 1. FC Köln auf eine lange Tradition zurück. Nun erscheint das Kindersachbuch "1. FC Köln - Wie geht das?" aus der Reihe "Bachems Wissenswelt" und widmet sich erstmalig Hintergründen und spannenden Informationen des Vereins. Zur Buchvorstellung im Geißbockheim sprachen FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle, Projektverantwortlicher Tobias Kaufmann und Verleger Claus Bachem über die Neuerscheinung.



Mit Begeisterung und Elan hatte eine Schulklasse der Otfried-Preußler-Schule das Sachbuch vorab im Unterricht besprochen. Während der Buchpräsentation konnten die 20 Grundschüler der Froschklasse (4b) ihre Fragen an das Podium und FC-Stürmer Simon Terodde stellen. Sie wollten beispielsweise wissen, wie viele Tore der Profi wohl schon für die Kölner geschossen hat und warum keine Pfützen auf dem Rasenplatz entstehen.



"Das Besondere an dem Buch ist die Innenansicht durch das FC-Autorenteam. Wir haben uns ganz bewusst gefragt, welche Themen und Geschichten für Kinder interessant sind", bemerkte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle mit Blick auf das Buchprojekt. Er überraschte die Schulklasse mit einer Einladung ins Stadion zu einem der nächsten Heimspiele - inklusive Treffen von FC-Maskottchen Hennes.



Laut Verleger Claus Bachem "zeigt das Sachbuch, wie es hinter den Kulissen aussieht. Wer alles im Hintergrund arbeitet und für den perfekten Ablauf sorgt."



Das Kindersachbuch "1. FC Köln - Wie geht das?" nimmt junge Leser zwischen acht und zwölf Jahren aber auch erwachsene Fans mit auf eine Reise in die Welt des Kölner Vereins: Anschaulich präsentiert es eine Tour durch die Spiel- und Trainingsstätten, Geschichte und Geschichten, soziales Engagement oder den Tagesablauf eines Profis. Das Autorenteam aus den eigenen Vereinsreihen lüftet so manches Geheimnis und liefert kleinen und großen FC-Anhängern jede Menge Wissenswertes über den 1. FC Köln.



Weitere Informationen zu dem Titel "1. FC Köln - Wie geht das?" finden Sie unter: https://bachem.de/verlag/presse/1575.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (