Bike-Profi Danny MacAskill auf dem Caravan Salon

Der schottische Bike-Profi und Eberspächer Markenbotschafter Danny MacAskill besucht am 26. und 27. August den Caravan Salon in Düsseldorf im Rahmen seiner Drop and Roll Tour. Am Stand des Heiz- und Klimaspezialisten Eberspächer in Halle 13, Stand A 11 steht MacAskill an beiden Tagen jeweils ab 15 Uhr für Fotos und Autogramme zur Verfügung. Zusätzlich zeigt er gemeinsam mit seinem Team auf dem Außengelände spannende Bike-Stunts.



Vom Fahrrad-Mechaniker zum Bike-Profi: Das ist die Erfolgsgeschichte des neuen Eberspächer Markenbotschafters Danny MacAskill. Der bekannte YouTuber sucht mit seinem Rad immer neue Herausforderungen, egal ob auf der Straße oder in der Natur – stets dabei ist sein Camper Van. Auf dem Caravan Salon hat Danny MacAskill im Rahmen seiner Drop and Roll Tour seinen ersten Einsatz als Markenbotschafter: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe, denn Eberspächer und mich verbindet das Streben nach Innovation“, erklärt der 31-jährige Schotte. Die Besucher können sich am Eberspächer Stand außerdem über die innovativen Produkte rund um das Reisemobil informieren: vom neuesten Standheizungsmodell bis zur Bedienung per Smartwatch.



Drop and Roll Tour mit Bike-Trial-Show im Außenbereich

zwischen Halle 10 und 17:



Samstag, 26. August 2017, 13:30 Uhr und 16:30 Uhr

Sonntag, 27. August 2017, 13:30 Uhr und 16:30 Uhr



Autogramm- und Selfiestunde mit Danny MacAskill am

Eberspächer Messestand Halle 13 Stand A 11:



Samstag, 26. August 2017, 15:00 Uhr

Sonntag, 27. August 2017, 15:00 Uhr



Mehr zum Bike-Profi und YouTube-Star auf http://www.dannymacaskill.co.uk/

Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG

Eberspächer zählt weltweit zu den führenden Systementwicklern und -lieferanten für Abgastechnik, Fahrzeugheizungen und Bus-Klimasysteme. Auch bei Klimasystemen für Sonderfahrzeuge und in der Fahrzeugelektronik ist Eberspächer kompetenter Innovationspartner der Automobilindustrie. Kunden sind nahezu alle europäischen, nordamerikanischen und immer mehr asiatische Pkw- und Nfz-Hersteller. 2016 hat die international präsente Unternehmensgruppe mit mehr als 9.000 Mitarbeitern einen Umsatz von über 4,3 Milliarden Euro erwirtschaftet.

