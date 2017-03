Kuriose Stipendien: Deutschlands sparsamster Student gesucht

Stipendien gibt es nur für Überflieger? Blödsinn! Das Social Startup myStipendium (www.myStipendium.de) hat gerade ein neues Stipendium für Normalos ins Leben gerufen. Gute Noten sind keine Voraussetzung.



Gefördert werden Studenten, die ihr Leben und ihr Studium mit besonders wenig Geld meistern. Da sind Einfallsreichtum und Persönlichkeit gefragt. Zusammen mit seinem Partner Sparheld.de möchte das Team von myStipendium.de ganz normale Studenten ermutigen, sich um die Stipendien zu bewerben. Bei der Auswahl der Stipendiaten zählt vor allem Kreativität. Dr. Mira Maier, Mitbegründerin und Geschäftsführerin von myStipendium.de, erklärt: „Bei der Auswahl kommt es uns vor allem auf den individuellen Hintergrund, die Persönlichkeit und auch die Originalität der Bewerbung an.“



Das Spar-Stipendium: Deutschlands sparsamster Student gesucht



Vergeben durch: das Schnäppchenportal Sparheld.de und das Social Startup myStipendium.de, das die größte Stipendiensuchmaschine Deutschlands betreibt.

Gesucht werden: Studenten, die ihr Leben mit wenig Geld sehr gut meistern. Zum Beispiel indem sie Dinge selbst basteln anstatt zu kaufen, oder sich ohne Geld durchschlagen. Bisher hat sich beispielsweise ein Student beworben, der sein Studium fast ausschließlich mit Gratisproben und Gutscheinen finanziert und dadurch gerade mal 100 € im Monat braucht.

Das gibt's geschenkt: 3 Stipendien im Gesamtwert von 10.800 €.

Bewerbung: Bis zum 30.09.2017

https://www.sparheld.de/stipendium



Alles außer Überflieger - mehr Stipendien für Otto-Normalstudenten

Das Social Startup myStipendium.de hat insgesamt bisher 48 Stipendien für Normalos und Exoten im Gesamtwert von 470.000 € gegründet und vergeben. Noten spielen dabei grundsätzlich keine Rolle. „Stipendien sollte es nicht nur für Menschen mit super Noten oder Engagierte geben. Jeder Student hat ein Stipendium verdient.“, sagt Dr. Mira Maier. „Wir wollen Stipendien für die Masse schaffen. Stipendien sollen nicht mehr mit Elite assoziiert werden, sondern eine Förderung sein, die für jeden zugänglich ist - wie BAföG.“ Zu den Stipendienprogrammen von myStipendium.de zählen u. a. Stipendien für den Durchschnittsstudenten, Stipendien für Exoten, das Prüfungsangst-Stipendium und das Anti-Stress-Stipendium.



Stipendienprogramme im Überblick: http://www.mystipendium.de/uploads/Presserubrik/Skurrile_Stipendien_von_myStipendium.pdf



Stipendien wie Sand am Meer



In Deutschland gibt es 2.500 Stipendienprogramme, doch die meisten sind nahezu unbekannt. „Nur haben diese Programme das Problem, dass die wenigsten sie kennen“, erklärt Mira Maier von myStipendium.de. Daher bewerben sich oftmals viel zu wenige Kandidaten. Millionen Euro an Stipendien werden jedes Jahr nicht abgerufen. Dabei könnten jedes Jahr 610 Millionen Euro an Stipendien vergeben werden.



„Die meisten Leute glauben einfach, Stipendien seien nur etwas für Hochbegabte, die zugleich sehr bedürftig sind“, sagt Maier. Dabei stehen die Chancen auf ein Stipendium sehr gut: Wer sich auf Stipendienprogramme abseits der Begabtenförderungswerke bewirbt, bekommt in 40% der Fälle auch eine Zusage. Dies zeigt die kürzlich von myStipendium veröffentlichte Stipendienstudie 2016.



Die Stipendiensuchmaschine http://www.myStipendium.de filtert mittels eines Fragebogens Stipendien heraus, deren Bewerbungsvoraussetzungen mit den Eigenschaften des Bewerbers übereinstimmen.



Weitere Informationen

http://www.myStipendium.de

https://www.sparheld.de/stipendium

http://www.mystipendium.de/uploads/Zusammenfassung_Stipendienstudie_2016.pdf

http://www.mystipendium.de/uploads/Stipendienstudie_2016.pdf



Organisationsprofil, Factsheets und Bildmaterial:

http://www.myStipendium.de/presserubrik/



ItS Initiative für transparente Studienförderung gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)

myStipendium.de ist Deutschlands größte Stipendienplattform. Das Portal zeigt, dass Stipendien etwas für fast jeden sind - nicht nur für Hochbegabte, Engagierte oder Bedürftige. Mittels Matching-Verfahren zeigt myStipendium.de schnell, einfach und kostenlos, welche Stipendien zum eigenen Profil passen. Insgesamt umfasst myStipendium.de 2.500 Stipendienprogramme im Wert von 610 Millionen € pro Jahr und erreicht jeden Monat 350.000 Besucher. myStipendium.de ist ein Projekt des Social Start Ups ItS Initiative für transparente Studienförderung. Das Portal hat bereits acht nationale Auszeichnungen erhalten und wird aktuell von 37 prominenten Fürsprechern unterstützt, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Margot Käßmann und Nina Ruge.



Allein im Jahr 2016 konnte das Social Start Up 5,1 Millionen Abiturienten und Studenten in 16 Ländern bei der Suche nach Stipendien helfen. Es hat EU-weit zu 1,6 Mio. Stipendienbewerbungen beigetragen und 370.000 Stipendien im Wert 1,3 Milliarden Euro in 16 Ländern vermittelt.



