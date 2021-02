Mehr Überblick auf einen Klick bietet ein visuelles Element, das neu in die Website der Zukunftsagentur Rheinisches Revier eingebunden ist. Es macht die räumliche Zuordnung von Projekten noch intuitiver und fordert dazu auf, virtuell auf Entdeckungsreise zu gehen. Die Projektlandkarte steht ab sofort im Kopf der Seite www.rheinisches-revier.de/projekte und visualisiert die Standorte der Projekte im SofortprogrammPLUS und im Starterpaket Kernrevier. Perspektivisch werden Projekte aus dem Bundesmodellvorhaben Unternehmen Revier ergänzt.



Zwar stehen derzeit noch nicht zu allen Projekten verlinkte Steckbriefe zur Verfügung, weil deren Ausarbeitung sich noch im Prozess befindet. Wöchentlich steigt deren Anzahl jedoch, was es umso lohnender macht, diesen Bereich wiederholt zu besuchen. „Wir hoffen, dass das alle neugierig macht, Projekte aus den bestehenden Förderprogrammen in ihrer Nachbarschaft zu entdecken“, freut sich Ralph Sterck, Geschäftsführer der Zukunftsagentur, über das neue Angebot. Statische Übersichtskarten zum SofortprogrammPLUS und zum Starterpaket Kernrevier waren bereits 2020 vorgestellt worden. Diese boten jedoch keine Möglichkeit der Interaktion.



Mit unterschiedlichen Farben zeigt die neue Landkarte die Standorte der bisher hinterlegten von insgesamt mehr als 100 Projekten in den genannten zwei Programmen an. Liegt der Maus-Cursor über einer Markierung, öffnet sich ein Textfenster mit dem Projekttitel. Die teils schon verlinkten Steckbriefe verraten per Klick mehr über Inhalte, Ansprechpartner und Förderstatus.



Direktlinks:





Projektkarte: www.rheinisches-revier.de/projektkarte

Projektsteckbriefe SofortprogrammPLUS: https://www.rheinisches-revier.de/sofortprogramm-plus

Projektsteckbriefe Starterpaket Kernrevier: https://www.rheinisches-revier.de/starterpaket-kernrevier



