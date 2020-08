Pressemitteilung BoxID: 810990 (IRR - Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH)

Ein bedeutender Meilenstein: Gesetze zu Strukturstärkung und Kohleausstieg treten morgen in Kraft

Mehr als zwei Jahre hat der Prozess des Ausstiegs aus der Braunkohleverstromung in Deutschland von der Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung über die Arbeit der Kommission »Wirtschaft, Strukturwandel, Beschäftigung« bis zur Verabschiedung der Gesetze zum Kohleausstieg und zum Strukturwandel durch Bundesrat und Bundestag gedauert. Doch mit der Verabschiedung der beiden miteinander verbundenen Gesetze am 3. Juli 2020 waren diese noch nicht rechtsgültig. Erst heute wurden die beiden Gesetze im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Sie treten morgen, Freitag, 14. August 2020, in Kraft.



Ralph Sterck, Geschäftsführer der Zukunftsagentur Rheinisches Revier: „Das ist ein bedeutender Meilenstein. Nun können wir dafür sorgen, dass die Region attraktiv und wirtschaftlich stark bleibt."



Die Auszüge aus dem Bundesgesetzblatt mit dem Text der beiden Gesetze sind ab sofort im Downloadbereich der Website der Zukunftsagentur verfügbar.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (