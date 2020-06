Pressemitteilung BoxID: 803610 (Ipuro - Gries Deco Company GmbH)

Vom Duft, der nie vergeht - und Erinnerungen, die bleiben

Zum Weltdufttag 2020: Vorfreude auf die neue ipuro Limited Edition

Es sind Erinnerungen, die ein Leben lang bleiben. Wie der unverwechselbare Duft eines orientalischen Gewürzmarktes, auf dem gefühlt 1001 Aromen die Sinne berauschen. Oder das so alles überlagernde blumige Parfum der ersten Freundin, der scheinbar nie vergeht. Möglich macht’s der „Proust-Effekt“, nach dem ein frisch wahrgenommener Duft uns in eine lange vergangene Situation versetzen kann. Erinnerungen werden dabei wach, die in unserem Unterbewusstsein sanft und tief schlummern. Keine Frage: Es ist der Duft, der unser Leben intensiver beeinflusst als das, was wir mit den Augen sehen, den Händen spüren oder den Ohren hören.



Duft ausschlaggebend bei der Kaufentscheidung



Welche Eigenschaften beim Kauf von Düften die entscheidende Rolle spielen? Nach Verpackungsgröße, Marke, Beständigkeit des Geruchs und Preis ist es der Duft selbst, der die führende Position bei der Kaufentscheidung einnimmt, so eine Online-Umfrage von POSpulse aus dem Herbst. Kein Wunder also, dass der Duft einmal im Jahr, am 27. Juni nämlich, sogar seinen eigenen Feiertag hat. Verdient ist eben verdient.



Holen Sie sich den Urlaub nach Hause



Und vielleicht der willkommene Anlass mit einem ganz besonderen Duft aufzubrechen, immer der Nase lang gewissermaßen – nach Capri, St. Tropez, Ibiza, Mykonos oder Beverley Hills. Fünf Traumdestinationen, die eine ganz besondere Aura haben, die unverwechselbar und einzigartig sind. So wie die neue ipuro Limited Edition. Raumdüfte, die an den Spirit und das Flair der namensgebenden Stadt oder Insel erinnern, und das Urlaubs-Feeling nach Hause bringen.



Der neue Duft ipuro x Capri versetzt mit nur einem Wimpernschlag an die traumhaft schöne Amalfiküste mit azurblauem Meerwasser und üppig blühenden Gärten. Sonnige Zitrusnoten, zarter Rosenduft, Vanille und Zedernholz erinnern an einen perfekten Sonnentag auf der italienischen Insel.



ipuro x St. Tropez lädt ein zu einem gedanklichen Spaziergang durch romantische Gassen in der eleganten Hafenstadt. Frische, belebende Zitrusnoten, warme Vanille und edle Holznoten sorgen dabei für unbeschwerte Heiterkeit.



Einen Hauch Boho-Lifestyle und vollkommene Unbeschwertheit verspricht ipuro x Ibiza. Fans der atemberaubenden Hippie-Insel lassen sich vom Duft sonnenverwöhnter Feigen, Rosen sowie saftigen Pfirsichen und grünen Noten berauschen.



ipuro x Mykonos erzählt von goldenen Sandstränden, unzähligen Schattierungen von Blau und kosmopolitischer Stimmung auf der schönen Kykladeninsel. Prickelnde Zitrone, Bergamotte, aquatische Noten sowie Moschus und Apfel bilden einen sommerlich leichten Akkord.



Driving down Sunset Boulevard – ipuro x Beverly Hills bringt Hollywood-Flair nach Hause. Ein frischer Duft von Granatapfel, Freesie und Hibiskus, umgarnt von einem zarten Pfirsichschleier und vollendet mit Amber und Moschus. Und schon durchströmt einen der Geist zahlreicher Stars und Sternchen.

