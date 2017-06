IGHA-Vortrag "50 Jahre Historisches Museum Hanau"

.

Dienstag, 6. Juni, 19.30 Uhr, Karl-Rehbeinschule Hanau, Schlossgartensaal – Neue Mensa in Hanau

Referent: Richard Schaffer-Hartmann



Am kommenden Dienstag, 6. Juni, referiert Richard Schaffer-Hartmann um 19.30 Uhr im Schlossgartensaal/Neue Mensa der Karl-Rehbeinschule über das Thema „50 Jahre Historisches Museum Hanau“. Am 9. Juni 1967 fand die feierliche Eröffnung des Historischen Museums Hanau im Schloss Philippsruhe statt. Der Neuaufbau der kriegszerstörten Stadt war weitestgehend abgeschlossen. Die Stadtverwaltung hatte ihr neues Rathaus am Marktplatz bezogen und die freigewordenen Räume im Schloss waren nun für das Museum der Stadt nutzbar. Somit konnte das einst vom Hanauer Geschichtsverein 1844 e. V. gegründete Museum wieder Sammlungsobjekte der reichen Hanauer Geschichte präsentieren.



Über die wechselvolle Geschichte des Museums in den vergangenen 50 Jahren, von der ersten Einrichtung über den Schlossbrand 1984, der Wiedereröffnung 1987, den Neugestaltungen und Erweiterungen berichtet der ehemalige langjährige Wissenschaftliche Mitarbeiter und spätere Direktor der Museen der Stadt Hanau in seinem Vortrag.



Der Vortrag ist kostenfrei und wird von der Interessengemeinschaft Hanauer Altstadt e.V. (IGHA) in Kooperation mit dem Hanauer Geschichtsverein 1844 e.V., der Karl-Rehbeinschule und der Volkshochschule Hanau getragen. Der Eingang zum Schlossgartensaal erfolgt über den Schlossgartenzugang Nordstraße in Hanau.

