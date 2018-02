Küchenparty lockt Eventbranche ins InterContinental® Düsseldorf

Das InterContinental Düsseldorf veranstaltete am vergangenen Mittwoch bereits zum zweiten Mal einen Branchentreff für Eventexperten in Form einer exklusiven Küchenparty. Das Luxushotel an der Königsallee, das Ende 2017 bei den World Travel Awards erneut als Germany’s Leading Business Hotel ausgezeichnet wurde, präsentierte sich mit seiner umfangreichen Expertise im Bereich Veranstaltungen sowie Catering und gab zudem seinen Partnern aus der Eventbranche die Möglichkeit, den anwesenden, hochkarätigen Brancheninsidern ihr Portfolio und Neuheiten vorzustellen.



Trotz der anstehenden Karnevalstage waren rund 100 Top-Namen aus der MICE-Industrie vor Ort, um sich aktiv auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und über die Neuerungen auf dem Markt zu informieren. Gemeinsam mit dem professionellen Küchenteam von Catering’s Best by InterContinental unter der Leitung des Küchenchefs Timo Bosch, bereiteten die Gäste ihr Dinner – in diesem Jahr unter dem Motto Flying Food – in der großen Bankettküche vor. Dabei wurde lebhaft über aktuelle Foodtrends, Highlights sowie Dos und Don’ts bei F&B-Planungen diskutiert. In der Lounge Area präsentierte Jennifer Heinrichs-Müller, die jüngste Barmeisterin Deutschlands und „Head Mixologist and Inspiration Maker“ des Hotels, neue Konzepte und Ideen für unterschiedliche Anlässe und Empfänge und regte so zu spannenden Fachgesprächen an. Das anschließende Dinner im Grand Ballroom nutzten die Gäste zum weiteren Networken. Den Abend ließen sie dann bei Livemusik der Band Fresh Music Live ausklingen.



„Wir freuen uns, dass zahlreiche namhafte Fachgrößen an unserer Küchenparty teilgenommen haben. Das zeigt, dass sie sich bereits bei ihrer zweiten Ausgabe als Branchen-Eventformat in NRW etabliert hat. Wir konnten unsere Veranstaltungs-Expertise aus erster Hand erlebbar machen und haben unsere Philosophie ‚Live the InterContinental Life‘ dank unserer kompetenten Partner in einem stimmigen Gesamtkonzept umgesetzt,“ so Oliver Büscher, Director of Sales & Marketing des InterContinental Düsseldorf. „In Düsseldorf sagen wir ‚Alles, was dreimal stattgefunden hat, hat schon Tradition‘. Daher möchten wir die Küchenparty natürlich auch im nächsten Jahr fortführen und mit dieser schönen Veranstaltung gleich zu Jahresbeginn eine erfolgreiche neue Tradition begründen.“



Die Küchenparty 2018 vom InterContinental Düsseldorf wurde von folgenden Partnern unterstützt:



> Catering's Best (Cateringlinie by InterContinental)

> InterContinental Frankfurt

> InterContinental Berlin

> InterContinental Wien

> InterContinental Davos

> SIXT Limousine Service (Limousinenpartner)

> PartyRent (Equipmentpartner)

> MBS – Graphicart & Printlab (Print- und Medienpartner)

> FIORI Blumenstylisten (Dekorationspartner)

> Fresh Music Live (Live Entertainmentpartner)

> KFP (Technikpartner)

> Classic Remise Düsseldorf (Locationpartner)

> Sturmfreie Bude (Locationpartner)

> Photography Peter Weihs (Dokumentationspartner)

