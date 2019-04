Pressemitteilung BoxID: 749051 (Institute of Animation)

FMX 2019: Conference on Animation, Effects, Games and Immersive Media

30. April bis 3. Mai, Stuttgart, Haus der Wirtschaft

In einer Woche ist es soweit - die Tore des Haus der Wirtschaft öffnen sich für die Besucher der FMX 2019. Gezeigt werden Höhepunkte wie die virtuelle Produktion des noch unveröffentlichten Films X-Men: Dark Phoenix, die Präsentation von Oscargewinnerin Nina Hartstone zum Tonschnitt von Bohemian Rhapsody, die neuesten Entwicklungen im Bereich Location-Based Entertainment sowie ein Panel, das den Frauen in der Entertainmentbranche gewidmet ist.



Das vollständige Programm der FMX 2019 kann auf der FMX-Website und in der FMX App (erhältlich für iOS und Android) eingesehen werden. Tickets für die FMX 2019 sind online über den Ticket Shop erhältlich.



Sie können sich hier für eine Presseakkreditierung anmelden.



Eröffung der FMX 2019



Die Eröffnungsveranstaltung der FMX 2019 startet am Dienstag, 30. April um 14:45 Uhr mit einer Eröffnungsrede von Winfried Kretschmann, Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg und einem Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Stuttgart, Fritz Kuhn. Danach wird Oscarpreisträger Dr. Jan Pinkava die Keynote Bridging the Gap between Art & Tech halten. Im Anschluss erläutert Danny Dimian, VFX-Supervisor (Sony Pictures Imageworks) von Spider-Man: Into the Spider-Verse in einem Konferenzbeitrag, wie der neuartige visuelle Stil des ersten animierten Spider-Man-Filmes erschaffen wurde.



Zudem werden Staatsekretärin Petra Olschowski (Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg), Staatssekretärin Katrin Schütz (Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg) und Werner Spec, Oberbürgermeister der Stadt Ludwigsburg zur Eröffnung der FMX 2019 vor Ort sein.



Women in Animation presents – "Focusing Female Firepower: The Path to Inclusivity"



Die Zeiten ändern sich, mehr und mehr Frauen steigen zu Recht auf der Karriereleiter nach oben. Dennoch ist die Entertainmentbranche immer noch auf dem Weg zur wirklichen Gleichberechtigung. Aus diesem Grund ist es umso wichtiger, die Herausforderungen, vor denen weibliche Berufstätige stehen, immer wieder zu diskutieren. FMX ist stolz darauf, zusammen mit Women in Animation ein Panel präsentieren zu dürfen, das vier herausragende Frauen in den Vordergrund stellt und von Kim Adams (Mitgründerin, Adventure Lab) kuratiert und moderiert wird. Andrea Miloro (Co-Präsidentin, Blue Sky Studios), Trisha Gum (Filmemacherin), Sharon Taylor (Group Chief Operating Officer, Animal Logic) und Imke Fehrmann (CEO, Hahn Film AG) werden die Auswirkungen der Marginalisierung der weiblichen Perspektive in der Unterhaltungsindustrie diskutieren sowie spezifische Maßnahmen, die wir ergreifen können, um die Zeiten zu ändern.



Virtual Production – Welcome to Marwen, Avengers: Infinity War und X-Men: Dark Phoenix



Der Track Virtual Production kehrt zum achten Mal in Folge zur FMX 2019 zurück und beschreibt den Einsatz von Echtzeit-Computergrafiken bei der Erstellung von Stories für Film und Fernsehen. David Morin, Head des Epic Games Los Angeles Lab und Executive Director der Academy Software Foundation, wird eine bemerkenswerte Auswahl an Branchenexperten zusammenbringen, die die aktuellen Entwicklungen diskutieren.



Darren Hendler von Digital Domain wird für eine Präsentation auf die Bühne kommen, die den virtuellen Produktionsprozess vorstellt, mit dem aus Josh Brolins Performance der Charakter Thanos in Avengers: Infinity War erstellt wurde. Daniel Gregoire, Gründer von Halon Entertainment, wird die Visualisierungen des Studios für The Meg diskutieren. Matt Workman, Gründer der Cinematography Database, wird den Realtime-Cinematography-Simulator Cine Tracer vorstellen, der es Filmemachern ermöglicht, realistische Filmszenarien zu visualisieren. Die Gründer von PROXi V.P. Guy Norris und Harrison Norris werden einen Blick in die Zukunft der Virtual Production in Hollywood werfen und erklären, wie ihr Prozess die Produktion von Blockbustern wie X-Men: Dark Phoenix prägt. Anton Palmqvist (Goodbye Kansas) und Nenad Šunjka (3Lateral) werden sich mit dem Realtime-Raytracing und der VFX-Pipeline bei der Erstellung der filmischen Tech-Demo Troll beschäftigen. Kevin Baillie (Method Studios), VFX Supervisor bei Welcome to Marwen, wird die kreativen, technologischen und kollaborativen Errungenschaften vorstellen, die entwickelt wurden, um die verblüffenden virtuellen Darsteller für den Film zu ermöglichen.



Sound Design - Bohemian Rhapsody, They Shall Not Grow Old und mehr



Da die Zahl der immersiven und interaktiven Audioerlebnisse zunimmt, ist es wichtiger denn je, die Lücke zwischen Klangkünstlerinnen und -künstlern, Konzepten und modernster Technologie zu schließen. Die Sound Design-Talks - kuratiert von Nami Strack, Gründerin von Nami Strack Filmton/Sounddesign - geben einen Einblick in einige der besten Audioarbeiten der letzten Zeit.



Nina Hartstone erhielt für ihre Arbeit an Bohemian Rhapsody den Academy Award 2019 für den besten Tonschnitt. In ihrem Vortrag wird sie die detaillierte Soundarbeit erläutern, die erforderlich ist, um die Konzerte der Rockband Queen mit immersiven Menschenmassen und dem Gesang des unersetzlichen Freddie Mercury nachzustellen. Audio Director Anastasia Devana (Magic Leap) wird das Projekt Koi vorstellen, eine Mixed Reality-Vignette, die von ihrem Studio als Experiment erstellt wurde. Martin Kwok (Park Road Post) wird die Arbeit der Kiwi-Soundcrew präsentieren, die dazu beigetragen hat, Peter Jacksons bahnbrechenden Dokumentarfilm zum Ersten Weltkrieg They Shall Not Grow Old zum Leben zu erwecken. Trevor Gates (Formosa Group) wird sich mit Storytelling with Sound: Rhythm, Texture & Silence befassen und hält darüber hinaus eine Masterclass über das Sounddesign von Us und The Haunting of Hill House. Diese Masterclass findet in der Filmakademie Ludwigsburg statt (Anmeldung im Voraus über program@fmx.de).



Location-Based Entertainment - Verschwimmen der Grenzen zwischen Vertrautem und Fantastischem



Die Projekte im Track Location-Based Entertainment machen Welten, die man bisher nur auf der Leinwand gesehen hat, in der realen Welt erlebbar. Kurator Brent Strong, Executive Creative Director bei Walt Disney Imagineering, versammelt drei Experten, die das FMX-Publikum auf eine Reise in die Welt der immersiven Unterhaltung mitnehmen werden.



Josh Gorin, Creative Development Executive bei Walt Disney Imagineering wird durch die Geschichte der mobilen und tragbaren Technologie in Disney Parks führen, einschließlich der jüngsten Markteinführung der branchenweit ersten Play Disney Parks-App. Thomas Wagner, Managing Partner von VR Coaster, spricht darüber, wie Virtual Reality eine völlig neue Art von Freizeitparkattraktionen geschaffen hat. E. Daniel Arey, Director of Game Design and Creative Development bei Niantic, wird die Gesprächsrunde mit seinem Vortrag Seeing the World with New Eyes abrunden.



FMX Junior Days



Mit den FMX Junior Days öffnet sich die FMX erstmals für Schülerinnen und Schülern, die sich für eine Ausbildung in der Branche interessieren. Sie haben hier die Möglichkeit, sich über Berufsbilder in der Branche zu informieren und mit internationalen Hochschulen aus den Bereichen Film, Animation, Medien und Technologie über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten zu unterhalten. Mehr zu den FMX Junior Days



13. Animation Production Days (Stuttgart, 1.-3. Mai 2019)



165 Teilnehmer aus 23 Ländern sind für den Koproduktions- und Finanzierungsmarkt der 13. Animation Production Days, einer gemeinsamen Veranstaltung von FMX und ITFS, akkreditiert. Sie werden am 2. und 3. Mai in insgesamt rund 800 vorab geplanten Einzelgesprächen über 50 ausgewählte Animationsprojekte diskutieren. Das ergänzende Konferenzprogramm der APDs bietet mit Case Studies zum Einsatz von Game Engines in der Animationsproduktion und neuen Ideen und Strategien für die Auswertung von Animationsprojekten Inspiration für die Zukunft der Branche. Die Konferenz findet am 2. Mai um 13:00 Uhr in der Rotunde der Stuttgarter L-Bank statt. Einlass zur Konferenz haben neben den akkreditierten APDs-Teilnehmern auch Branchenakkreditierte des ITFS und der FMX. Mehr zu den Animation Production Days



Tickets für die FMX 2019 sind über die FMX-Webseite erhältlich.

