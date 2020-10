Was haben ein japanischer und ungarischer Generalkonsul, eine armenische Alexander von Humboldt-Stipendiatin, ein amerikanischer Professor für deutsche Literatur mit 3.000 jungen Leute aus aller Welt gemeinsam? Sie alle haben Düsseldorf besucht, waren für Wochen, Monate oder Jahre hier, haben an einer der vier öffentlichen Hochschulen studiert oder beim Institut für Internationale Kommunikation (IIK) Deutsch gelernt. Oder sie haben als Diplomaten, Wissenschaftler oder Business-Leute hier gearbeitet. All diese Menschen machen Düsseldorf zu einer internationalen Stadt, die mit anderen Nationalitäten in einem ständigen Prozess des Austausches und der gegenseitigen Wahrnehmung steht.



Das soeben erschienene Buch „Mit anderen Augen – Düsseldorf aus Sicht der Welt“ gibt in 19 Beiträgen Einblicke in das international geprägte Bild Düsseldorfs. Sowohl in persönlichen Erfahrungsberichten, aus der Sicht von Institutionen wie der Messe Düsseldorf, Hochschulen, der Industrie- und Handelskammer (IHK), aber auch anhand von Literatur, Geschichte und Medien wird das Bild Düsseldorfs mit „anderen Augen“ aufgearbeitet.



„Alle, die dieses Buch zur Hand nehmen, können mehr über Düsseldorf erfahren und lernen“, schreibt der scheidende Oberbürgermeister Thomas Geisel in seinem Grußwort. Über manches hat der Leser vermutlich noch nie nachgedacht, z. B., wenn er einem Sprachschüler aus einem anderen Kontinent in der Stadt begegnet ist: „Wer nur die Tropen kannte, erlebt in Düsseldorf seine ersten Jahreszeitenwechsel.“ (Jung, S. 13). Der Leser erfährt, warum Düsseldorf nach dem Zweiten Weltkrieg zur drittgrößten japanischen Community Europas wurde, dass ein deutscher Musiker die japanische Nationalhymne mitkomponierte und dass es mehr ausländische als „deutsche“ Neu-/Ersteinschreibungen an der Robert Schumann Hochschule gibt.



Bei einer Online-Umfrage unter Sprachkursteilnehmern aus 41 Ländern finden 85 Prozent Düsseldorf schön, 53 Prozent erleben die Einwohner als hilfsbereit, 45 Prozent halten sie für aufgeschlossen und 41 Prozent für tolerant. Aber auch kulturelle Faktoren spielen eine Rolle bei der (Un-)Bekanntheit Düsseldorfs und kommen, durchaus kritisch, in einigen Beiträgen zur Sprache, wenn es um literarische Porträts, Tatortfolgen, Hollywoodfilme oder skurrile Namen geht.



Neuerscheinung:

Helmut Brall-Tuchel (Hrsg.): Mit anderen Augen - Düsseldorf aus Sicht der Welt, Düsseldorf 2020 (Grupello Verlag, 215 S., ISBN 978-3-89978-388-9, Preis: 25,00 Euro)

