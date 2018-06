Dr. Leyla Chakar verlässt den ISTE und übernimmt Lehrstuhl

Diesmal hieß es Abschied nehmen bei der Jahreshauptversammlung des ISTE, denn bei der bisherigen Referentin für Sand und Kies steht eine wichtige berufliche Veränderung an: Dr. Leyla Chakar, im ISTE bisher auch zuständig für die Fachgemeinschaft Asphalt, folgt einem akademischen Ruf an die HFT, die Hochschule für Technik in Stuttgart. Sie übernimmt dort die Professur für „Verkehrswesen“ an der Fakultät für Bauingenieurwesen, Bauphysik und Wirtschaft.



Mit Freude über ihre neue wichtige Aufgabe und mit Wehmut über ihren Abschied aus den Reihen des ISTE verabschiedete sie Michael Peter, der Vorsitzende der Fachgruppe Sand und Kies.



In ihren sieben Jahren beim ISTE habe sie die Fachgruppe enorm vorangebracht. Peter lobte ihre fachliche Kompetenz, aber auch ihre Sachlichkeit und Zielorientierung. Insbesondere die von ihr initiierten Forschungsprojekte hätten positive Außenwirkungen für die gesamte Branche erzielt.



Peter wünschte ihr – wie alle Unternehmerinnen und Unternehmer sowie die Führungsspitze des ISTE – alles Gute in ihrem neuen Berufsleben als Professorin an der HFT.

Industrieverband Steine und Erden Baden-Württemberg e.V.

In Baden-Württemberg gibt es rund 500 Unternehmen, die mineralische Rohstoffe gewinnen, weiterverarbeiten oder gebrauchte mineralische Rohstoffe recyceln. Insgesamt geschieht dies in rund 800 Werken mit 15.000 Beschäftigten. Diese Branche erwirtschaftet einen Gesamtumsatz von rund 5 Milliarden Euro pro Jahr im Land.



Pro Einwohner und Jahr müssen rund 10 Tonnen Material der Erde entnommen werden, damit Häuser, Bürogebäude, Straßen, Bahnlinien und Radwege gebaut werden können. Insgesamt werden so jährlich 100 Millionen Tonnen mineralische Rohstoffe gewonnen und benötigt. Ziemlich genau entspricht das einem Kilogramm mineralische Rohstoffe pro Einwohner und Stunde. Gebrauchte Baustoffe werden durch Baustoffrecycling im Kreislauf gehalten. So wird bereits heute ca. 90 Prozent des Bauschuttes und Straßenaufbruchs recycelt.



Der ISTE wurde bereits sechs Jahre vor dem Land Baden-Württemberg im März 1946 als "Fachverband Steine und Erden Württemberg und Baden e.V." gegründet. Seitdem hat er sich zu einem modernen, dienstleistungsorientierten Wirtschafts- und Arbeitgeberverband entwickelt.





