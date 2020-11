Im Rahmen ihrer digitalen Jahrestagung am 3. November 2020 wählten die Mitglieder des Industrieverband Garten (IVG) e.V. einen neuen Vertreter in den Vorstand. Die Verbandsspitze wird ab sofort ergänzt durch Heribert Benteler, Geschäftsführer der STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG in Dieburg. Benteler bekleidet die Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden und steht damit ab sofort dem IVG Vorsitzenden Christoph Büscher, Chief Marketing Officer der Hauert HBG Dünger AG, dem stellvertretenden Vorsitzenden Oliver Trappmann, Regional Director Central Europe bei der COMPO GmbH, sowie dem Schatzmeister Dr. Hans-Ulrich Born, Geschäftsführer der AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG, im engeren Vorstand zur Seite.



„Der Vorstand eines Verbandes hat nicht nur repräsentative Aufgaben – er trägt aktiv zur Weiterentwicklung bei. Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Benteler einen engagierten Branchenvertreter für die vakante Position gefunden haben, der den IVG in Zukunft weiter voranbringen möchte“, so Anna Hackstein, Geschäftsführerin des IVG. Heribert Benteler ist seit vielen Jahren aktives und engagiertes IVG-Mitglied. Er kennt den Verband und seine Gremien sehr gut. „Ich möchte mich aktiv in die strategische Ausrichtung des IVG einbringen und Ansprechpartner für die Belange der Mitglieder sein“, so Benteler.

(lifePR) (