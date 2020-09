Das IVG Forum Gartenmarkt geht im Corona-Jahr 2020 neue Wege. Da die Unsicherheit im Zuge der Pandemie nach wie vor sehr groß ist, hat der Industrieverband Garten (IVG) e.V. entschieden, den Kongress in den digitalen Raum zu verlegen. Unter dem Motto „Grün, grün, grün sind alle meine Farben?“ erwarten die Teilnehmer spannende Vorträge und Interaktionsmöglichkeiten. Die Veranstaltung findet wie ursprünglich geplant am 4. November 2020 statt. Alle Referenten haben ihre Teilnahme bestätigt und werden in ihren Vorträgen den Gartenmarkt zwischen Klimadebatte und Generationenwechsel beleuchten.



„Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, da das IVG Forum Gartenmarkt eine der wichtigsten Veranstaltungen der Gartenbranche ist, an der sich jedes Jahr mehr als 250 Vertreter aus Industrie, Handel und Medien treffen“, sagt Anna Hackstein, Geschäftsführerin des IVG. „Aber mit dem digitalen Kongress haben wir einen guten und vor allem sicheren Weg gefunden, um die Grüne Branche auch in außergewöhnlichen Zeiten zusammenzubringen.“ Die Veranstaltung findet am 4. November in der Zeit von 10.00 bis 15.00 Uhr statt. Sie ist aufgeteilt in zwei Vortragsblöcke á zwei Stunden und beinhaltet eine einstündige Mittagspause, in der die Teilnehmer in einem Chatroom miteinander in Kontakt treten können. „So ermöglichen wir unseren Gästen einen persönlichen Austausch, ohne sie einem unnötigen Gesundheitsrisiko auszusetzen“, so Hackstein.



Ein Preis pro teilnehmendes Unternehmen



Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenpflichtig. Der Preis berechnet sich aber nicht wie üblich pro Teilnehmer (Personen), sondern pro teilnehmendes Unternehmen (Firma/Organisation/Verband). Je Firma, Organisation oder Verband können sich bis zu 5 Mitarbeiter zur Veranstaltung anmelden. Der Preis für Mitgliedsunternehmen der Verbände IVG, BHB, VDG, ZVG beträgt 198,00 Euro zzgl. MwSt. Alle anderen Firmen beziehungsweise Organisationen und Verbände bezahlen 248,00 Euro zzgl. MwSt. Pro weitere 5 Teilnehmer wird der jeweilige Preis erneut berechnet. Anmeldungen zum digitalen IVG Forum Gartenmarkt sind ab sofort über die Webseite des Verbands unter www.ivg.org/forum-gartenmarkt-2020 möglich. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Verband deutscher Gartencenter (VDG), dem Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB) und dem Bundesverband Einzelhandelsgärtner (BVE) im Zentralverband Gartenbau statt.

