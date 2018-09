320 Reisen für ein Leben in Balance

19.09.18

Indigourlaub bietet auch 2019 vor allem Yoga-, Meditations-, Ayurveda- und Kreativreisen an –schließlich verfügt der österreichische Spezialveranstalter über eine große Expertise. Erstmals liegt ein Schwerpunkt zudem auf Programmen zur Persönlichkeitsentwicklung mit renommierten Seminarleitern. Darüber hinaus finden sich im druckfrischen, 68-seitigen Katalog zahlreiche neue Reisen in die beiden veranstaltereigenen Seminarhäuser: das „Mountain Retreat Center“ im Chiemgau und die „Son Manera Retreat Finca“ auf Mallorca. Sportliche probieren sich beispielsweise bei Yoga & Klettern auf Mallorca aus (7 Nächte im DZ/VP und 3 Klettertouren 1.190 €/Pers. inkl. Flughafentransfer). Das Programm Yoga & Golf auf Mallorca verbindet zwei meditative, aber fordernde Bewegungsarten, abends wird eine mentale Entspannungs-Einheit unterrichtet (7 Nächte im DZ/VP ab 1.590 €/Pers. inkl. Golfcoach und Flughafentransfer). Authentisches Ayurveda mitten in Europa schließlich erleben Gäste im slowenischen Thermalbad Lasko. Dort bietet Indigourlaub Schnupper-Kuren ebenso wie bis zu 2-wöchige Ayurvedapakete bei erfahrenen indischen Therapeuten an (3 Nächte im DZ/ayurvedische VP ab 425 €). Infos, Katalogbestellung und Buchung unter Fon +43 732 272810 (Ö), +49 8621 9024140 (D) oder www.indigourlaub.com





(lifePR) (