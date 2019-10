Pressemitteilung BoxID: 771384 (Implenia AG)

Implenia realisiert fünf kommerzielle Gebäude im neuen «Quartier de l'Étang» in Vernier

Auftrag als Totalunternehmer für das Baufeld A | Auftragsvolumen von CHF 270 Mio. | Baubeginn im November 2019

Implenia hat von der Bauherrschaft PG Promotors SA, vertreten durch Urban Project SA, den Auftrag von CHF 270 Mio. für die Realisierung eines weiteren Teils des neuen «Quartier de l’Étang» in Vernier bei Genf erhalten. Nach Baufeld E, wo Implenia als Totalunternehmer seit September 2018 rund 270 Mietwohnungen realisiert, folgen nun zusätzlich fünf Gebäude mit kommerzieller Nutzung auf Baufeld A. Die multifunktionalen Gebäude sind architektonisch miteinander verbunden und geben dem neuen Quartier sein Gesicht.







Das «Quartier de l’Étang» entsteht gegenwärtig auf einem gut elf Hektar grossen ehemaligen Industrieareal in der Gemeinde Vernier. Insgesamt umfasst das Projekt sechs Baufelder. Mit über 1000 Wohneinheiten wird diese «Stadt in der Stadt» wesentlich zur Linderung der vorherrschenden Wohnungsnot im Kanton Genf beitragen. Die neu an Implenia vergebenen fünf Gebäude ergänzen die Wohngebäude um 670 Hotelzimmer und -apartments, 230 Studentenwohnungen, 90 Apartments mit integrierten Dienstleistungen sowie Büroflächen von rund 15 000 m2. Eine Schule, eine Kinderkrippe und kommunale Sporteinrichtungen runden das Angebot im «Quartier de l’Étang» ab.







Das Areal ist hervorragend an den öffentlichen sowie privaten Verkehr angebunden und liegt in der Nähe des internationalen Flughafens Genf. Der neue Stadtteil hat eine Zertifizierung als «2000 Watt-Areal» erhalten. Dieses Zertifikat zeichnet Gebiete aus, die einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, unter anderem bei der Erstellung der Gebäude, nachweisen können. Zusätzlich werden die Gebäude mit der Lean Construction-Methode erstellt. Dadurch wird die Effizienz im Gesamtprojekt verbessert, vor allem im Hinblick auf die Einhaltung von Termin-, Qualitäts- und Kostenzielen.







Implenia ist überzeugt, dass ein bewusster Umgang mit der Umwelt ein Treiber für langfristigen Erfolg ist. Aus diesem Grund ist das Thema Nachhaltigkeit fest in der Vision und der Strategie verankert. Implenia ist stolz darauf, mit nachhaltigen und effizienten Lösungen Teil dieses Grossprojektes zu sein.

