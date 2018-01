IMMAC Sozialimmobilien 81.Renditefonds vollständig platziert

Die Hamburger IMMAC Immobilienfonds GmbH hat den zehnten, durch ihre KVG, HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG aufgelegten, Spezial-AIF „IMMAC Sozialimmobilien 81.Renditefonds GmbH & Co. KG geschlossene Investmentkommanditgesellschaft“ innerhalb von zwei Monaten platziert.



Der AIF investiert in zwei Bestandgebäude in Wuppertal und Wassenberg. Betreiber beider Pflegeeinrichtungen sind die Johanniter.



Das Investitionsvolumen beträgt rund 26,9 Millionen Euro, davon entfallen auf das Kommanditkapital rund 13,2 Millionen Euro.

IMMAC Holding AG

IMMAC ist marktführendes Investmentunternehmen für Immobilien im healthcare-Sektor. Die vor 20 Jahren gegründete Konzerngruppe investiert in Pflegezentren, Kliniken und Seniorenwohnanlagen. Mit ihren spezialisierten Tochtergesellschaften, zu denen als Bauträger auch die IMMAC Sozialbau und die IMMAC Wohnbau gehören, hat IMMAC bisher über 1,5 Mrd. Euro in Bestands- und Neubauimmobilien investiert. Die Objekte wurden vorwiegend für Spezial- oder Publikumsfonds erworben. Seit Einführung des Kapitalanlagegesetzbuches im Jahr 2013 verfügt die Konzerngruppe mit der HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG auch über eine regulierte KVG, die zwischenzeitig für rd. 80 Fonds das Asset- und Objektmanagement durchführt. IMMAC ist in Deutschland, Österreich, England und Irland tätig.





