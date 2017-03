Welttag des Hörens: Gutes Hören bei Demenz besonders wichtig

Der Welttag des Hörens am Freitag, 3. März 2017, klärt Menschen darüber auf, wie sie ihr Gehör schützen, bewahren und bestmöglich versorgen können. Der regionale Krankenversicherer IKK Südwest erinnert an diesem Tag daran, wie wichtig gutes Hören für Demenzkranke ist. Neben der entscheidenden Frage, ob eine Demenz oder „nur" Schwerhörigkeit vorliegt, ist es wichtig, Demenzkranke mit Schwerhörigkeit richtig zu versorgen. Denn gutes Hören ist aktive Teilhabe am Leben.



Aktuelle Studien zeigen, dass bereits eine unversorgte Hörminderung ab 25 Dezibel das Risiko zu stürzen um nahezu das Dreifache erhöhen. Gut dokumentiert ist auch der Zusammenhang einer unversorgten Schwerhörigkeit mit einem beschleunigten kognitiven Verfall bei älteren Erwachsenen: Bei den Untersuchungsteilnehmern, die Hörgeräte trugen, konnte beobachtet werden, dass dies dem kognitiven Verfall entgegenwirkt (Quelle: www.welttag-des-hoerens.de)



Dies bestätigt auch Karola Becker, Mitglied der Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz. Die Diplom-Sozialarbeiterin, die seit Jahren in der Selbsthilfe mit Demenzkranken arbeitet und Angehörige coacht, erläutert dazu: „Hörgeräte helfen, Teilhabe zu sichern. Gerade für Demenzkranke, die eine ohnehin nur noch eingeschränkte bzw. verlangsamte Wahrnehmung haben, ist gutes Hören eine wichtige Voraussetzung, sich nicht ausgeschlossen zu fühlen." Da fortgeschritten Demenzkranke auf rein emotionaler Ebene (er-)leben, sei das Gefühl des ausgeschlossen Seins mit dem Zufügen starker Schmerzen vergleichbar. Wegen der eingeschränkten Alltagskompetenz seien In-Ohr-Geräte zu empfehlen, die „einfach zu handhaben sind und nicht stören". Das Interview mit Karola Becker können Sie unter http://bit.ly/Welttag_des_Hörens abrufen.

