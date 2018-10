Hyundai mit dem Deutschen Fairness-Preis 2018 ausgezeichnet

26.10.18



Umfrage des Deutschen Instituts für Service-Qualität bei 50.000 Konsumenten

Studie bestätigt in der Kategorie Kfz-Vertragswerkstatt Fairness gegenüber Kunden

Verbraucher bewerten Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz





Hyundai und seine Handelspartner werden von Kunden und Konsumenten überwiegend als fairer und zuverlässiger Partner wahrgenommen. Das ist das Ergebnis einer bundesweiten, breit angelegten Befragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) gemeinsam mit dem Nachrichtensender n-tv.



In der Kategorie Kfz-Vertragswerkstätten erreichte Hyundai von 16 ausgewerteten Unternehmen mit dem dritten Platz das Podium und wurde mit dem Deutschen Fairness-Preis 2018 ausgezeichnet.



Für die Fairness-Preise wurden in diesem Jahr zum fünften Mal die Meinungen von rund 50.000 deutschen Konsumenten zu insgesamt 547 Unternehmen, unterteilt in 46 Kategorien, eingeholt und ausgewertet. Die bevölkerungsrepräsentativ angelegte Befragung erfolgte über ein Online-Panel und war in die drei Leistungsbereiche Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz unterteilt. Die Palette der Preisträger reicht von Fluggesellschaften über Juweliere, Strom-/Gasanbieter, Krankenversicherer, Kreuzfahrtveranstaltern bis hin zu Smartphone-Werkstätten.



„Allen Preisträgern ist gemein, dass sie sich gegenüber dem Kunden besonders fair verhalten und in ihrer Branche Maßstäbe setzen. Der Deutsche Fairness-Preis sorgt so für Aufklärung und ist eine wichtige Orientierungshilfe für jeden Verbraucher“, so Hans Demmel, n-tv-Geschäftsführer, bei der feierlichen Preisübergabe in Berlin am 23. Oktober 2018.



Kunden ernst nehmen, Versprechen halten, offen auftreten und verlässlich sein – das kennzeichnet aus Sicht der Kunden ein faires Unternehmen. Die Preisträger handeln nach diesen Grundsätzen und werden dafür belohnt – nicht nur mit einer Auszeichnung, auch mit zufriedenen Kunden.



„Ich bin sehr stolz und geehrt, dass ich stellvertretend für unsere Hyundai Vertragspartner diesen Preis entgegennehmen darf“, freut sich Karl Hell, Direktor Aftersales bei Hyundai Motor Deutschland. „Fairness gegenüber unseren Kunden zieht sich bei Hyundai durch alle Ebenen, angefangen bei unseren Produkten, über Ersatzteile bis hin zu den Service-Leistungen.“

