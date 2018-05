Hyundai i30 Fastback siegt bei der Design Trophy 2018 der Auto Zeitung

13.351 Leser der Auto Zeitung wählen in sechs Klassen ihre schönsten Fahrzeuge

Designorientiertes, fünftüriges Coupé Hyundai i30 Fastback siegt in der Kompaktklasse

Design bereits seit 2013 Kaufgrund Nummer 1 für Kunden von Hyundai





Design, das überzeugt: Die Leser der Auto Zeitung wählen den Hyundai i30 Fastback bei der Design Trophy 2018 zum schönsten Fahrzeug in der Kompaktklasse.



Die Design Trophy 2018 ist nach dem IF Design Award bereits der zweite renommierte Designpreis für das elegante fünftürige Coupé. Durch den flacheren Kaskaden-Kühlergrill wirkt der i30 Fastback optisch breiter als die anderen Mitglieder der i30-Familie. Das ansprechende Design-Merkmal des i30 Fastback ist außerdem seine schwungvolle Dachlinie, die bogenförmig bis in den integrierten Heckspoiler übergeht. Im Fokus des markanten Designs stehen die ausgewogenen Proportionen, die für einen dynamischen Auftritt auf der Straße sorgen. Ein Auftritt, der auch bei den Lesern der Auto Zeitung gut ankommt, denn im Voting fuhr der i30 Fastback seinen fünf Konkurrenten davon.



„Und nicht nur bei ihnen“, ergänzt Markus Schrick, Geschäftsführer Hyundai Motor Deutschland. „Seit 2013 ist das Design unserer Fahrzeuge bereits der Kaufgrund Nummer 1 für Hyundai Kunden. Beim designorientierten i30 Fastback trifft das natürlich besonders zu. Die Designsprache von Hyundai kommt an – auch bei den Lesern der Auto Zeitung.“



Der Hyundai i30 Fastback, dessen stilvolle Linienführung im europäischen Designzentrum in Rüsselsheim entstand, kann noch viel mehr: Mit seinen umfangreichen Assistenzsystemen, gebündelt unter der Bezeichnung „SmartSense“, bietet das einzige Fünftürer-Coupé im Segment umfangreiche aktive Sicherheitssysteme. Schließlich zählt die Verbreitung von Sicherheitstechnologie in allen Segmenten zur Philosophie von Hyundai.



***



Verbrauchs- und Emissionsangaben



Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai i30 Fastback: innerorts 6,0-6,9, außerorts 4,6-5,1, kombiniert 5,2-5,7; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 120-134; CO2-Effizienzklasse: C-B.



Angaben gemäß den amtlichen Messverfahren.

HYUNDAI Motor Deutschland GmbH

Hyundai Motor Deutschland mit Sitz in Offenbach am Main ist seit 2012 eine 100-prozentige Tochter der südkoreanischen Hyundai Motor Company. In Deutschland hat Hyundai im Jahr 2017 mit einem Marktanteil von 3,2 Prozent, 108.518 Zulassungen und einem Privatkundenanteil von 50 Prozent eine hohe Qualität der Zulassungen erreicht. Damit hat sich Hyundai in den Top drei der Importmarken etabliert und bleibt stärkste asiatische Marke in Deutschland. Hyundai wurde vom Automotive Brand Contest für seine nachhaltige und konsequente Entwicklung in Deutschland als Marke des Jahres ausgezeichnet. Kunden bestätigen Hyundai außerdem ein attraktives Design und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Einzigartig ist das 5-Jahres-Garantiepaket ohne Kilometerbegrenzung. Im Europäischen Forschungs-, Entwicklungs- und Designzentrum in Rüsselsheim werden 95 Prozent aller in Europa verkauften Fahrzeuge entworfen, konstruiert und getestet. Als langjähriger Partner der FIFA sowie der Caritas ist Hyundai im sportlichen und im sozialen Bereich engagiert.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren