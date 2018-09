Alle Hyundai Pkw-Modelle erfüllen strenge Abgasnorm Euro 6d-Temp

10.09.18



Umstellung auf saubere Euro 6d-Temp-Motoren abgeschlossen und im Handel erhältlich

Keine Einschränkungen bei Umweltbonus: Plug-in-Hybrid weiterhin voll förderungsfähig

Neu entwickelter Smartstream 1.6 CRDi Diesel in drei Leistungstufen





Hyundai unterstreicht seine Vorreiterrolle bei den umweltfreundlichen und sauberen Antrieben und hat zum 1. September 2018 alle Pkw-Modellreihen auf die strenge Abgasnorm Euro 6d-Temp umgestellt. Diese wird somit bereits ein Jahr vor der gesetzlichen Bestimmung erfüllt. Mit der frühzeitigen, umfassenden Umstellung der Motorenpalette zur Erfüllung der zukünftigen Abgasnorm Euro 6d-Temp unterstreicht Hyundai sein Engagement umweltfreundliche Fahrzeuge herzustellen und seinen Kunden zukunftsorientierte, saubere Technologien anzubieten.



Neu bestellte und individuell konfigurierte Fahrzeuge werden innerhalb der normalen Lieferzeit an den Kunden übergeben. Die gesamte Hyundai Modellpalette mit Benzin- und Dieselantrieb ist beim Vertragspartner ohne Einschränkungen bestell- oder verfügbar.



Plug-in-Hybrid erhält weiterhin Umweltbonus in Höhe von 3.000 Euro



Auch der Hyundai Ioniq Plug-in-Hybrid erhält durch die Umstellung auf Euro 6d-Temp keine Einschränkungen, denn die Förderung in Höhe von 3.000 Euro durch den Umweltbonus bleibt im vollen Umfang erhalten. Die Einhaltung der künftigen Grenzwerte wird beim direkteinspritzenden Motor des Ioniq Plug-in-Hybrid durch eine zusätzliche Abgasreinigungstechnik sichergestellt. Alle Hyundai Triebwerke mit der Bezeichnung GDI und T-GDI werden mit einem Benzinpartikelfilter ausgerüstet. Dieser filtert die bei Motoren mit Direkteinspritzung auftretenden Rußpartikel aus dem Abgasstrom. Aber auch die Hyundai MPI Benzintriebwerke mit Saugrohreinspritzung sind mit Hinblick auf Euro 6d-Temp optimiert.



Diesel-Triebwerke mit SCR-System und neu entwickelter Smartstream 1.6 CRDi Dieselmotor



Alle CRDi Dieselmotoren erhalten zusätzlich zum Dieselpartikelfilter und Oxidationskatalysator ein SCR-System (selektive katalytische Reduktion), das durch Einspritzen einer Harnstofflösung die Stickoxid-Emissionen (NOX) in Stickstoff und Wasser umwandelt und sie dadurch reduziert. Im Hyundai i30, Tucson und Kona ist zudem eine neu entwickelte Smartstream 1.6 CRDi Dieselmotorengeneration in verschiedenen Leistungsstufen im Einsatz, die insbesondere in Hinblick auf geringe Emissionen optimiert wurden.



Die frühzeitige Anpassung aller Motoren zur Einhaltung der strengen Abgasnorm Euro 6d-Temp gehört zu Hyundais Strategie seinen Kunden über die Modellpalette hinweg umweltfreundliche Fahrzeuge anzubieten. So führte Hyundai zusätzlich in diesem Jahr mit dem Nexo bereits sein zweites Serienbrennstoffzellenfahrzeug ein, das eine erreichbare Reichweite von bis zu 756 km nach NEFZ erreicht. Zudem befindet sich in Kürze der Kona Elektro, dem ersten batterieelektrischen SUV für einen breiten Kundenkreis, ein kompaktes Fahrzeug mit einer Reichweite bis zu 546 km nach NEFZ im Handel. Bis 2020 plant Hyundai 15 Modelle mit alternativen Antrieben auf den Weltmarkt zu bringen.



Verbrauchs- und Emissionsangaben



Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai i30 1.6 CRDi: innerorts 4,9-4,4, außerorts 4,2-3,7, kombiniert 4,4-3,9; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 116-104; CO2-Effizienzklasse: A.



Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai Kona 1.6 CRDi: innerorts 5,3-4,8, außerorts 4,8-4,3 kombiniert 4,9-4,5; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 127-115; CO2-Effizienzklasse: B-A.



Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai Tucson 1.6 CRDi: innerorts 5,6-5,0, außerorts 5,3-4,8, kombiniert 5,2-4,9; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 138-129; CO2-Effizienzklasse: B-A.



Kraftstoffverbrauch (Wasserstoff) in kg/100 km kombiniert für den Hyundai Nexo: innerorts 0,77, außerorts 0,87, kombiniert 0,84; CO2-Emission in g/km kombiniert: 0; CO2Effizienzklasse: A+



Stromverbrauch in kWh/100 km für den Hyundai Kona Elektro: kombiniert 14,3-13,9; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 0; CO2-Effizienzklasse: A+.



Diese angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet.





