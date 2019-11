Pressemitteilung BoxID: 777673 (Hypothekarbank Lenzburg AG)

Fintech-Unternehmen Achiko wird für den Schweizer Markteintritt die Finstar® Open Banking Plattform nutzen

Für die Lancierung einer neuen E-Wallet- und Finanzservice-App in der Schweiz werden Achiko und die Hypothekarbank Lenzburg AG zusammenarbeiten.



Das neu an der Schweizer Börse kotierte Fintech-Unternehmen Achiko und die Hypothekarbank Lenzburg AG (HBL) haben eine Vereinbarung unterzeichnet, dass sie für die Lancierung der Achiko-App in der Schweiz zusammenarbeiten werden.



Die Vereinbarung sieht unter anderem vor, dass Achiko für ihr App-Angebot in der Schweiz die Finstar® Open Banking Plattform der HBL als Transaktionsplattform nutzen wird. Das bedeutet, dass Schweizer Achiko-Nutzer bei ihrer Registrierung in der neuen Achiko-App automatisch Kunden bei der HBL werden und ein spezielles Konto für die Nutzung des Achiko-Angebots in der Schweiz erhalten.



Zudem will Achiko eine mit der eigenen Marke versehene Prepaid- oder Debit-Karte zusammen mit der HBL herausgeben. Die Tests auf der Finstar® Open Banking Plattform werden im Januar 2020 starten. Die Lancierung der neuen App hat Achiko im zweiten Quartal 2020 geplant.



«Wir beweisen mit dieser Kooperation einmal mehr unsere Vorreiterstellung im Bereich Open Banking in der Schweiz. Die Kooperation ist ein weiterer Meilenstein in der Öffnung des Bankensystems für innovative Fintech-Angebote. Wir freuen uns, dass wir mit unserem Kernbankensystem Finstar® Teil dieser Dynamik sind», sagt Marianne Wildi, CEO der Hypothekarbank Lenzburg AG.



«Unsere vor kurzem erfolgte Kotierung an der Schweizer Börse war ein strategischer Entscheid. Wir wollen in der Schweiz und Europa wachsen, parallel zu unserer dynamischen Geschäftsentwicklung in Indonesien und Asien. Die Vereinbarung mit der HBL ist ein wichtiger Schritt für die Umsetzung dieser Strategie», sagt Christopher Young, designierter Chief Operations Officer der sich in Gründung befindlichen Achiko Switzerland AG.



Über Achiko:

Achiko ist die Holdinggesellschaft der Unternehmen Mimopay und Kryptonite. Die Unternehmensgruppe hat Niederlassungen in Indonesien, Hongkong, Singapur und Südkorea. Achiko hat ein erfahrenes Managementteam, das über einen erfolgreichen Leistungsnachweis im Aufbau international anerkannter, digitaler Unternehmen verfügt und dies unter anderem für Konzerne wie Disney, TimeWarner (heute WarnerMedia), Samsung, Kakao und Leon Entertainment unter Beweis stellte. Achiko verfügt über bedeutende Aktionäre wie die MNC Group, das grösste Medienunternehmen in Südostasien. Ihre Aktionärsbasis umfasst zudem MOX, Chinas grösste Risikokapitalgesellschaft, die sich ausschließlich auf den Mobilfunksektor konzentriert und eine der drei weltweit grössten Risikokapitalgesellschaften in diesem Bereich ist. Achiko ist seit dem 8. November 2019 an der Schweizer Börse kotiert, die Achiko Switzerland AG befindet sich in Gründung.

Mehr unter: www.achiko.co

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (