Der mobile Sitz-Steh-Arbeitsplatz für das Homeoffice

Tausende von Arbeitnehmern arbeiten derzeit im Homeoffice. Wer bisher nur gelegentlich zu Hause arbeitete, kam mit dem Esstisch und einem normalen Stuhl vorübergehend zurecht. Jetzt, wo über Wochen oder gar Monate hinweg im Homeoffice gearbeitet werden soll, steigt das Bedürfnis nach einem heimischen PC-Arbeitsplatz, der den modernen mobilen und ergonomischen Arbeitsanforderungen entspricht. Mit der tragbaren Sitz-Steh-Plattform Quickstand Eco bietet Humanscale eine kostengünstige Lösung, die im Handumdrehen aus jedem Tisch – sei es der Ess- oder der Küchentisch – einen ergonomischen Sitz-Stehtisch macht. Von Vorteil ist auch, dass der „GS“-geprüfte Quickstand Eco nur wenig Platz in Anspruch nimmt. Damit kann er auch unter beengten Wohnverhältnissen eingesetzt werden, um das Wohlbefinden und die Produktivität beim Arbeiten zu Hause zu verbessern.



Die Montage von QuickStand Eco ist kinderleicht und ohne zusätzliche Hilfsmittel von jedem Nutzer sehr schnell durchführbar. Dank des „Free-Standing“-Fußes kann er ohne Befestigung überall aufgestellt werden. Außerdem kann er mit zusätzlich bis zu zwei Monitoren ausgestattet werden.



Der patentierte Gegengewichtsmechanismus ermöglicht den einfachen Wechsel zwischen Sitzen und Stehen ohne Kraftaufwand. Die selbstarretierende Arbeitsplattform ist in der Höhe über einen Bereich von 472 mm stufenlos einstellbar. Dies gewährleistet eine ergonomisch korrekte Höheneinstellung des Bildschirms für jeden Nutzer und sicheren Halt für Tastatur, Laptop sowie Einzel- oder Doppelmonitor-Konfigurationen in jeder Arbeitshöhe.



Der Quickstand Eco zeichnet sich last but not least durch sein nachhaltiges Produktkonzept aus. Er besteht aus wenigen Einzelteilen, die dafür konzipiert sind, auch nach 10 Jahren noch genauso gut zu funktionieren und auszusehen wie am Anfang. Die verwendeten Materialien sind sehr haltbar und durchweg frei von Inhaltsstoffen der Roten Liste.





Zur Unterstützung aller, die im Homeoffice arbeiten hat Humanscale aktuell die Aktion „Work From Home“ gestartet. Im Rahmen der Aktion gewährt der Hersteller von ergonomischen Arbeitsplatzlösungen einen Sonderrabatt von 30 % auf den Quickstand Eco. Die Sitz-/Stehplattformen können über autorisierte Fachhändler bezogen werden. Informationen zu Fachhändlern in der Nähe können via Mail an kontakt@humanscale.com angefordert werden.



Die wichtigsten Produkteigenschaften in Kürze





Belastungsgewicht bis 15,9 kg

geeignet für Benutzer verschiedener Körpergrößen

Anreiz zu mehr Bewegung durch spontanes Wechseln zwischen Sitzen und Stehen und müheloses Einstellen

selbstarretierender Mechanismus sorgt für optimale Stabilität und Funktionsweise

ergonomisch korrekte Höheneinstellung des Bildschirms

für Laptop oder Konfigurationen bis zu zwei Monitore geeignet

minimalistisches Design, klare Optik

besteht ausschließlich aus hochwertigen, nachhaltigen Materialien, kein Formaldehyd oder PVC

Höhenverstellung der Sitz-/Steharbeitsfläche um 472 mm

erhältlich in Schwarz und Weiß



