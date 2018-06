Freiluftträumen

Freiheit fühlen, leben und genießen – wo geht das besser als inmitten der Natur? Schlafen unter freiem Himmel ist ein Abenteuer, das so manch einem Gast die Augen öffnet. Die Stille der Nacht, das helle Licht der Sterne und die unverbrauchte, frische Luft bringen einen unbekannten Kick für Körper, Geist und Seele. Den perfekten Rahmen dafür hat die HUBERTUS Alpin Lodge & Spa in Balderschwang im Zuge seines HolisticLife-Konzeptes geschaffen, das sich am Rhythmus der Natur orientiert. Gäste können ab sofort in einem perfekt ausgestatten Hotelbett samt Schafsfell direkt auf der Wiese beim Spa-Stadl des Hotels nächtigen und sich völlig der Umgebung hingeben. Mit ausreichend Abstand zum Haupthaus ist für genügend Privatsphäre gesorgt. Ein Zimmer steht den Gästen währenddessen weiterhin zur Verfügung, so dass auch das Gepäck sicher verstaut und die morgendliche Dusche stattfinden kann. Im Arrangement ist neben der Übernachtung im Freien auch eine einstündige Paaranwendung inkludiert, bei der Gäste durch achtsame Berührungen unter Anleitung eines Ayurveda-Therapeuten den Körper des Partners neu entdecken. Das Arrangement „Be Free – eine Nacht unter Sternen schlafen“ umfasst neben den oben genannten Leistungen zwei weitere Übernachtungen im Klassikdoppelzimmer, Vollpension und die Teilnahme am wöchentlichen Aktivprogramm. Das Angebot kostet ab 545 Euro pro Person, ist wetterabhängig und kann bis Mitte September gebucht werden. Reservierungen werden unter der Telefonnummer +49(0)8328/9200 und unter der E-Mail info@hotel-hubertus.de entgegengenommen. Weitere Informationen finden sich unter www.hotel-hubertus.de.



Die HUBERTUS Alpin Lodge & Spa liegt auf 1.044 Höhenmetern in Balderschwang im Allgäu. Familie Traubel schuf ein individuelles Zuhause auf Zeit mit insgesamt 66 Zimmern und Suiten, einem Alpin Health & Spa in Stadeloptik, sieben Themenstuben und vielen Orten zum Ruhetanken. Das ganzheitliche Wohlfühlkonzept HolisticLife zielt darauf ab, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen und basiert auf den Säulen HolisticFood (Ernährung), HolisticTouch (Spa) und HolisticSpirit (Mental) und HolisticSleep (Schlaf). Zusätzlich stehen regelmäßig Workshops mit Experten aus Gesundheit und Ernährung sowie spezielle Yoga-Retreats zur Auswahl. Alpine Gourmetküche mit starkem regionalen Bezug und SlowFood® sowie ausgleichende EnergyFood-Gerichte ergänzen das ganzheitliche Angebot.



Bilder können durch Anklicken heruntergeladen werden.

