Porsche Zentren in Hamburg sind ab sofort Partner von HSV eSports

22.02.19

Das eSports-Team des HSV begrüßt mit den Porsche Zentren in Hamburg einen neuen Partner an Bord. Die Hamburger Porsche Niederlassung wird das Team künftig als E-Performance-Partner unterstützen und darüber hinaus auch das Trikot der eSportler zieren.



Schon vor der Einführung des ersten vollelektrischen Porsche Ende des Jahres, dem Taycan, steht E-Performance für die Hamburger Porsche Zentren im Vordergrund: Ab sofort unterstützen sie das eSports-Team des HSV unter diesem Motto. Fans des elektronischen Sports können sich im Rahmen der Partnerschaft u.a. auf hilfreiche Tutorials und spannende eSports-Events in den Porsche Zentren in Hamburg sowie im Volksparkstadion freuen. Die langfristig angelegte Partnerschaft wird durch den innovativen und dynamischen Charakter geprägt sein, der HSV eSports und Porsche verbindet.



"Wir sind sehr froh, ab heute mit den Porsche Zentren in Hamburg einen starken Partner im Bereich eSports an unserer Seite zu haben, der für Höchstleistungen steht. E-Performance – auf dem virtuellen Rasen und auf der Straße – auf diese dynamische Kombination dürfen wir uns freuen", sagt Bernd Hoffmann, Vorstandsvorsitzender der HSV Fußball AG.



Auch Steffen Knies, Geschäftsführer der Porsche Niederlassung Hamburg, ist begeistert über die Zusammenarbeit in dem jungen Sportsegment: "eSports ist ein Zukunftsthema, dem wir uns bei Porsche in Hamburg besonders widmen wollen. Umso mehr freue ich mich als HSV-Fan, dass wir unser erstes Engagement in diesem Bereich mit dem HSV umsetzen und unsere gute Beziehung zweier dynamischer Traditionsmarken somit weiter ausbauen."



Das HSV eSports-Trio um Jannik „Testotier“ Berg, Quinten „Quinten“ van der Most und Niklas „Heisen“ Heisen belegt in der laufenden Virtual Bundesliga Club Championship aktuell den 5. Platz. Mit den Porsche Zentren in Hamburg gewinnt der HSV den vierten starken Partner im Bereich eSports. Das Engagement bezieht sich beim HSV ausschließlich auf den Bereich eSports.

