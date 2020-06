Hotelverband Deutschland IHA - IHA-Service GmbH

Der Hotelverband Deutschland (IHA) ist der Branchenverband der Hotellerie in Deutschland. Er zählt rund 1.300 Häuser aus allen Kategorien der Individual-, Ketten- und Kooperationshotelle-rie zu seinen Mitgliedern. Die IHA vertritt die Interessen der Hotellerie in Deutschland und Eu-ropa gegenüber Politik und Öffentlichkeit und bietet zahlreiche hotelleriespezifische Dienstleis-tungen an. Das Kürzel "IHA" steht für die ehemalige Deutsche Sektion der International Hotel Association.