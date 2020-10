Am 14. Oktober 2019 öffnete das Hotel Landhafen in Niebüll seine Tore. Seitdem hat Hoteldirektor Christoph Brunk mit viel Engagement und Mut, einer großen Portion Hygge und kreativen Ideen einen Flecken Erde erschaffen, an dem das echte Nordfriesland spürbar und erlebbar wird. Und sein Elan ist trotz Corona ungebremst. Nach seinem letzten Coup, bei dem er seinen Gästen vier der berühmten Dagebüller Badebuden für verschiedene Anlässe im historischen Garten zur Verfügung gestellt hat, kommt nun passend zum Jubiläum noch eine fünfte Bude dazu. Per Facebook sucht der einfallsreiche Hotelchef Ideen für deren Nutzung. Ebenfalls pünktlich zum ersten Geburtstag ziehen drei Zwergziegen im Obstgarten ein, deren Namen er über Instagram sucht. Schließlich bereichert Bennit Adamsdotter als neuer Barchef das nordfriesische Kleinod mit seinen coolen Cocktails und seiner sympathischen Art und ein erweitertes Kuchenbuffet lockt Gäste zu einer süßen Pause in die „gute Stube“. Seit Ende Juni 2020 ist das Hotel auch Mitglied der Hotelallianz Lifestylehotels. Weitere Informationen unter www.landhafen.com.



Es begann im Juli 2018 mit den ersten Bodenarbeiten. Über die kommenden eineinhalb Jahre sorgten ausschließlich regionale Unternehmen dafür, dass ein Traum Wirklichkeit wurde. Am 14. Oktober 2019 feierte das Hotel Landhafen Eröffnung. „Dieser Tag wird mir immer im Gedächtnis bleiben. Wir waren ganz schön nervös, denn wir hatten uns viel vorgenommen. Wir wollten nichts weniger als mit unserem Hotel einen Ort erschaffen, an dem Gäste in das authentische Nordfriesland eintauchen können. Echt und ehrlich“, erläutert Hoteldirektor Christoph Brunk die aufregenden Anfänge. Der Plan ist gelungen. In den letzten 365 Tagen hat er mit seinem Team im Hotel Landhafen nicht nur einen „Ort zum Wohlfühlen“ erschaffen, der Lust auf die Region Nordfriesland und all seine Schätze macht sondern auch ein kleines „zu Hause auf Zeit“ für liebgewonnene Stammgäste oder für von der Atmosphäre bezauberte Spontanbesucher.



„So ein erfolgreiches erstes Jahr hätten wir ohne die Unterstützung durch ein tolles Team nie geschafft. Egal, ob es die letzten stressigen Tage vor der Eröffnung waren oder die schweren Zeiten, durch die wir in den letzten Monaten mit Corona gegangen sind. Bis heute haben wir gemeinsam alles gemeistert und uns dabei den Esprit und die Freude an der Arbeit erhalten,“ ergänzt der sympathische Niebüller. Dass ihm dabei die Ideen nicht ausgehen, zeigen die aktuellen Neuigkeiten, die er zu seinem ersten Geburtstag stolz verkünden kann.



Lagom und coole Cocktails: Neuer Barchef ist Nordfriese mit schwedischen Wurzeln



Erste Neuigkeit: Bennit Adamsdotter wird neuer Barchef. Nach rund zehn Jahren auf Sylt bringt der waschechte Nordfriese mit schwedischen Wurzeln frischen Wind hinter die Landhafen-Theke. Der 27-jährige bringt gute Laune, kreative Cocktails und eine gute Portion Lagomgefühl mit.



Endlich noch mehr Kuchen



Auch von der Kuchentheke gibt es gute Neuigkeiten. Ab sofort wird das Angebot auf verschiedene Kuchenvariationen nach Landfrauenart erweitert. Die Stube heißt Hotelgäste und Besucher von 15.00 bis 22.00 Uhr bei Kaminfeuer und gemütlicher Atmosphäre zu einer süßen Pause herzlich willkommen. Ergänzt durch leckere Kaffeespezialitäten wie Late Macciatto und Co. und besondere Tees, die direkt aus Niebüll kommen, ist ein herrlicher Nachmittag garantiert.



Drei neue Mitbewohner im Obstgarten – Namensfindung via Instagram



Über 100 Jahre ist der Obstgarten des Hotels alt. Im vergangenen Jahr hat er an vielen Stellen eine neue Bestimmung gefunden. Dagebüller Badebuden, zahlreiche Strandkörbe und Hängematten, das überdimensionale Jenga-Spiel oder die gemütliche Feuerstelle sorgen schon heute für besondere Zeiten im historischen Grün. Ab sofort ziehen darüber hinaus drei bezaubernde vierbeinige Bewohner in das weitläufige Idyll ein. „Wir hatten das Gefühl, dass dem Obstgarten noch etwas Leben gefehlt hat. Da dachten wir, dass Zwergziegen, die durch den Garten tollen, perfekt zu uns passen”, erklärt Brunk mit einem Schmunzeln. Die Namen wurden per Instagram gesucht sowie gefunden und werden auf Instagram veröffentlicht.



Fünfte Badebude sucht ihre Bestimmung – Vorschläge über Facebook einreichen



Einst waren sie nur Nordfriesen vorbehalten und konnten ausschließlich von Generation zu Generation innerhalb einer Familie vererbt werden. Umso erstaunlicher ist es, dass das Hotel Landhafen zu den vier bereits bestehenden nun noch eine fünfte original Dagebüller Badebude ihr Eigen nennen darf. Ausgestattet sind die ersten vier als Männer-, Mal-, Werk- und Spielbude. Welche Nutzung die fünfte bekommen soll, entscheidet die beste Idee, die das Hotelteam über die Landhafen Facebook-Seite erhält. Aktuell hat die Grill-Bude gute Aussicht auf Erfolg.



Weitere Infos zum Hotel Landhafen sind über https://www.landhafen.com/ oder telefonisch unter 04661-7089270 abrufbar. Auf Instagram und Facebook gibt es noch mehr zu Stöbern.



Zum Re-Start des Hotels nach dem Corona-Lockdown hier ein interessantes Interview mit Hoteldirektor Christoph Brunk: https://www.tophotel.de/re-opening-in-nordfriesland-so-faehrt-das-hotel-landhafen-in-niebuell-wieder-hoch-61118/.

