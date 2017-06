Leipziger Künstler Michael Schreckenberger zeigt "Querschnitt"

Ab dem 22. Juni 2017 präsentiert das Hotel Fürstenhof, Leipzig die Ausstellung „Querschnitt“ des Leipziger Künstlers Michael Schreckenberger. Zu sehen ist ein „Querschnitt“ seines Portfolios der letzten Jahre. Von der Lobby bis zum Foyer Rubinsaal werden in Öl- und Acryl gemalte Leinwandmotive gezeigt, in denen Schreckenberger den gesellschafts- oder selbstkritischen Surrealismus in zeitgenössischer Bildsprache reflektiert. Erfahrungen, Erinnerungen und Visionen haben vor allem in seinen neueren Werken eine zentrale Position. Die Ausstellung „Querschnitt“ erscheint in der Ausstellungsreihe „Art a la Carte“, die in Zusammenarbeit mit dem Kunsthandel Hellmann in regelmäßigen Turnus Leipziger Gegenwartskunst im Hotel Fürstenhof, Leipzig zeigt.



Michael Schreckenberger lebt und arbeitet in Leipzig. Als junger kreativer Freigeist begann er seine künstlerische Jugend und begeisterte schnell sein Umfeld. Nach einer Lehre im Bauberuf führte er sein künstlerisches Autodidaktum fort und gründete 2004 ein offenes Atelier als Künstlerplattform. Darauf folgte 2006 die erste eigene Galerie und die Entstehung seines Markenzeichens „Das Streichholz“. In den vielen Jahren seines Schaffens konnte der Künstler seine Interessen austesten, ausleben. Zwischen 2011 bis 2014 fand er seine surrealistische Bildsprache und festigte auch in diesen Werken sein Streichholz als Signum. Eine Illusion aus Gesellschaftskritik und einem perspektiven Chaos mit ironischen Botschaften dürfen den Betrachtern seiner Werke die Augen öffnen. Skulpturen fertigt der Künstler meistens aus einer Laune heraus, welche oft in Trash-Art entstehen. Zu seinen größten Erfolgen gehört auf dem über zehnjährigen selbstständigen Weg als Künstler, seine Kunst leben zu können, so sagt Schreckenberger selbst. Zahlreiche seiner Werke befinden sich in privaten Sammlungen und Hotels. 2016 eröffnete er ein neues Atelier mit Galeriebereich und Kulturfläche in den Höfen am Brühl in Leipzig, wo er den Leipzigern regelmäßig Einblicke in sein aktuelles Portfolio gibt.



Die Ausstellung „Querschnitt“ ist vorerst bis zum 31. August 2017 täglich im Hotel Fürstenhof, Leipzig zu besichtigen. Der Eintritt ist kostenfrei. Alle Werke können käuflich erworben werden.



Exkurs: Die Tradition der Kunst im Hotel Fürstenhof, Leipzig



Bereits im 18. Jahrhundert, zu Eberhard Heinrich Löhrs Zeiten, war die Kunst fester Bestandteil in diesem Haus – schließlich besaß der damalige Hausherr und Erbauer des heutigen Hotel Fürstenhof die umfangreichste Gemäldesammlung Leipzigs. Löhrs Haus bot so einen repräsentativen Rahmen für gesellschaftliche und künstlerische Matineen und Soireen. Berühmte „Lokalmatadore“ der Kunstwelt wie Goethes Zeichenlehrer Adam Friedrich Oeser oder der prominente Leipziger Architekt Johann Friedrich Dauthe gingen hier ein und aus. An diese Tradition der Kunstgeschichte möchte das Hotel Fürstenhof, Leipzig anknüpfen und zeigt in wechselnden Ausstellungen Kunstwerke zeitgenössischer, vorwiegend lokaler Künstler. Abseits konservativer musealer Räumlichkeiten werden die Kunstwerke so in einem aufgeschlossenen und entdeckungsfreudigen Umfeld den Gästen aus aller Welt präsentiert.



Weitere Informationen online:



www.hotelfuerstenhofleipzig.com/events



Kunsthandel Hellmann:



www.kunsthandel-hellmann.de



Michael Schreckenberger:



www.schreckenberger-kunst.de



