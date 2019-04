Pressemitteilung BoxID: 746531 (Hotel Der Blaue Reiter)

Platz 1 beim Grand Prix der Tagungshotellerie

Das beste Tagungshotel Deutschlands kommt aus Karlsruhe-Durlach

Am 01. April 2019 war es wieder soweit – beim „Grand Prix der Tagungshotellerie“ wurden zum 24. Mal die besten Tagungshotels des Jahres ausgezeichnet. Bereits zum fünften Mal belegte das Hotel Der Blaue Reiter in der Kategorie A (unter 100 Zimmer) den 1. Platz.



„Das wir erneut den Titel „bestes Tagungshotel Deutschlands“ tragen dürfen, erfüllt uns mit Stolz. Nur mit einem engagierten und motivierten Team ist es möglich, diese Leistung zu erbringen“, so Marcus Fränkle – Geschäftsleiter vom Hotel Der Blaue Reiter.



Im Jahr 2018 wurde viel Zeit und Geld in die Um- und Anbaumaßnahmen des Hotels investiert. Das Ergebnis sind sieben weitere Hotelzimmer sowieoteH renovierte Zimmer mit neuem Farbkonzept. Von dem neu errichteten Wintergarten profitieren vor allem die Tagungsgäste, da er als Besprechungsraum sowie exklusiv für Veranstaltungen wir Kochkurse, Kochevents oder Wein- und Grillabende genutzt werden kann.



In diesem Jahr wird es mit einer Wein- und Sommerlounge weitere Veränderungen geben. Laut Inhaberfamilie Fränkle sind diese Investitionen ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Die Bestplatzierung beim bedeutendsten Qualitätsspiegel im deutschen Tagungsmarkt bestärkt sie darin.

