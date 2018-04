Preisinformation Honda PCX und Forza 300

Honda Deutschland gibt die Preise für den beliebten Achtelliter-Scooter PCX und seines Premium-Mittelklasse-Roller Forza 300 bekannt.



Der beliebte Honda PCX präsentiert sich für 2018 überarbeitet mit neuem Doppelschleifen-Chassis aus Stahlrohr, neuen Aluminiumgussrädern und modifizierte Hinterrad-Federelemente. Zur praxisgerechten Combined-ABS Bremsanlage glänzt auch die Antriebseinheit mit verbesserter Spitzenleistung bei gleichbleibender Kraftstoffeffizienz.



Der Verkaufsstart erfolgt in Deutschland ab Juni 2018 zum Preis von 3.290,- € inkl. 19% MwSt. und Nebenkosten. Der PCX wird in den folgenden vier Farben verfügbar sein.



Matt Carbonium Gray Metallic,

Pearl Cool White,

Pearl Nightstar Black,

Pearl Splendor Red



Ebenfalls für 2018 wurde der Forza 300 komplett überarbeitet – leichter, kompakter, sportlicher und mit noch mehr Features. Mit elektrisch einstellbarem Windschild, LED-Lichttechnik, neuer Instrumentierung und einer erstmals an einem Honda Scooter verbauten HSTC-Traktionskontrolle (Honda Selectable Torque Control). Das SMART Key-System ist zudem mit dem serienmäßigen Topcase gekoppelt.



Der Verkaufsstart des Forza 300 erfolgt in Deutschland ab August 2018 zum Preis von 5.690,- € inkl. 19% MwSt. und Nebenkosten. Der Roller wird in vier verschiedenen Farben verfügbar sein.



Crescent Blue Metallic,

Pearl Nightstar Black,

Matt Cynos Grey Metallic,

Matt Pearl Cool White





