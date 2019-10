Pressemitteilung BoxID: 772425 (Hörstke Großkücheneinrichtungen GmbH)

Rückblick Denktopf Branchen-Tagung: Ausstrahlungskraft erzeugen. Warum Wirkung wirkt

120 Gäste folgten der Einladung von HÖRSTKE Großküchen/Einrichtungen im Oktober und kamen in die HALLE TOR 2 nach Köln zur zwölften Denktopf Kompakt Branchen-Tagung. Die exklusive Abendveranstaltung mit eindrucksvollen Impulsvorträgen, einem ausgezeichneten Menü und intensivem Networking durch Platzwechsel zwischen den drei Gängen, fand großen Anklang. Das Motto des Abends: Präsenz zeigen.



„Wir sind hier in einer wunderbaren Location. Es ist toll, dass man ganz viele Leute aus der Branche trifft und Erfahrungsaustausch mit Fachleuten hat. Dazu noch das tolle Rahmenprogramm“, beschreibt Ralf Meyer, Chef de Cuisine der Evangelischen Stiftung Augusta in Bochum.



Starkes Programm



In dem historischen Industrieflair der HALLE TOR 2 konnten die Gäste ein ausgefallenes 3-Gang-Dinner mit wechselnder Tischordnung genießen. Keynote Speaker Bert Helbig moderierte den Abend charmant und begeisterte zusätzlich mit seinem Vortrag „Aufmerksamkeit in Zeiten der digitalen Ablenkung“. Burkart Schmidt, der Chefredakteur von gv-praxis und Food Service online ist absoluter Brancheninsider und hat tiefe Einblicke in den Zukunftsmarkt der Gastronomie gewährt. Er hat passend zum Motto der Denktopf Kompakt Branchen-Tagung erklärt, warum sich im Außer-Haus-Markt alles um Präsenz dreht. Und worin die Herausforderungen der nächsten Jahre für die Branche liegen.



„Ich konnte mich in einer super Location bei einem tollen Menü mit sehr vielen netten Menschen, fachlich austauschen. Das ist für mich persönlich sehr wichtig, um mehr Erfahrung sammeln zu können,“ sagt Ludger Wesselmann vom Studierendenwerk Münster.



„Unser Konzept der Denktopf Kompakt Branchen-Tagung als exklusive Abendveranstaltung mit Tischwechsel und hochkarätigen Vorträgen funktioniert sehr gut. Wir bieten einen unterhaltsamen und atmosphärischen Rahmen für persönlichen Austausch, Kennenlernen und lockeres Networking“, fasst Peter Hörstke, Geschäftsführer HÖRSTKE Großküchen/Einrichtungen zusammen.



Marcus Schaut sagt: „Ich bin hier zum Netzwerken, was heutzutage das Wichtigste ist. Ich vernetze mich, versuche immer am Puls der Zeit zu bleiben, versuche Menschen zu begegnen. Für mich ist das die Kernaussage zur Tagung.“

