"Durch Berlin fließt immer noch die Spree"

Musikalische Kaffeetafel am Sonntag, 23. Juni 2019, 15.30 Uhr Historische Stadthalle Wuppertal, Mendelssohn Saal

Musik kennt so unterschiedliche „Dialekte“, wie es Menschen gibt. Der Wiener neigte einst zu Sentimentalität und Gemütlichkeit, sein Lied desgleichen. Am Pariser schätzte man den spielerischen Charme mit einem Schuss Erotik, und der Leidenschaft des Russen entspricht die süffige Melodik eines Peter Tschaikowski.



Was aber ist heute noch an Berliner Musik reizvoll? Oberflächlich betrachtet wirkt sie entweder schmissig oder schmachtend, zwar singbar und frech, doch eher schlicht gebaut. Womit erklärt sich dann ihre ungebrochene Popularität? Das Salonorchester der Musikhochschule sucht nach einer klingenden Antwort auf diese Frage. Zum Abschluss der Kaffeetafel-Saison präsentiert es am kommenden Sonntag einen frechen Kurztrip ins preußische Kernland der goldenen 1920er-Jahre.



Durch das Programm führt Annika Boos, die Leitung hat Professor Albrecht Winter.



Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.



