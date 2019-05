Pressemitteilung BoxID: 753136 (Hilton International (Germany) GmbH)

100 Jahre Hilton und sieben faszinierende Zimmer: Wussten Sie, dass Hilton diese Hotelzimmer hat?

Anlässlich seines 100-jährigen Bestehens in diesem Monat präsentiert Hilton die originellsten Hotelzimmer rund um den Globus – darunter die vegane Suite des Hilton London Bankside, die Unterwasser-Suite des Conrad Maldives Rangali Island oder auch das Street Art Zimmer des DoubleTree by Hilton Hotel in Amsterdam. Als führendes Hotelunternehmen entwickelte Hilton im vergangenen Jahrhundert einzigartige Innovationen und Erlebnisse. Von der Erfindung des Zimmerservices und die ersten mit Klimaanlage und TV ausgestatteten Zimmer über Investitionen in Gemeinwesen bis hin zur Förderung des Tourismus in Ländern auf der ganzen Welt - Hilton hat im Laufe des letzten Jahrhunderts den Weg für eine moderne Gastlichkeit geebnet. Zwei Drittel der Reisenden sind Menschen, die Erlebnisse über materiellen Besitz stellen[1]. Deshalb lässt Hilton nichts unversucht, seinen Gästen überraschende und einzigartige Erlebnisse zu bieten - unterstützt durch die herzliche Gastfreundschaft und den Service, den die Gäste erwarten dürfen. 1. DIE WELTWEIT ERSTE VEGANE SUITEHilton London Bankside, UKDas Hilton London Bankside liegt im Herzen Londons, nur einen Katzensprung von einigen der atemberaubendsten Wahrzeichen der Stadt entfernt und ist ein begehrtes Hotel, in dem es die weltweit erste vollständig vegane Hotelsuite gibt. Um den Anforderungen immer umweltbewussterer Urlauber gerecht zu werden, wurde die gesamte Suite neugestaltet, um einen modernen veganen Lebensstil widerzuspiegeln. Von den Kissenoptionen, Hygieneartikeln und Möbeln, die aus der nachhaltigen Lederalternative Piñatex hergestellt wurden, über das In-Room-Menü bis hin zu Minibarangeboten, wurde alles neugestaltet, um ein einzigartiges Erlebnis für ethisch orientierte Reisende zu schaffen. Die Preise für die Hilton London Bankside’s Vegan Suite beginnen ab €181 pro Nacht. 2. SPORTLICHE AUSBLICKEHilton at the Ageas Bowl, Southampton In der Heimat von Hampshire Cricket gelegen und mit Blick auf die Weltklasse-Cricketplätze und den Golfplatz, können die Fans die Spannung des Spiels aus dem Komfort ihrer Zimmer im Hilton at the Ageas Bowl, Southampton genießen. Das Hotel bietet nicht nur einen einladenden Rahmen, in dem sich die Gäste entspannen können, auch während des Spiels wird ihr Zimmer zu einem der exklusivsten und begehrtesten Plätze im Stadion! Und auf dem wunderschönen Gelände des Ageas Bowl Resort gelegen, ist das Anwesen der ideale Ort für einen Urlaub auf dem Land. Die Preise für das Hilton at The Ageas Bowl Southampton beginnen ab €164 pro Nacht. 3. UNTERWASSER SUITEConrad Maldives Rangali Island, Maldives



Im Conrad Maledives Rangali Island sind die Gäste eingeladen, in der Unterwassersuite Makura zu erleben. Diese atemberaubende zweigeschossige Residenz mit drei Schlafzimmern liegt fast vollständig unter Wasser und bietet den Gästen ein Erlebnis, das sie sicher nicht so schnell vergessen werden.



Ein weiteres Beispiel für Hiltons bahnbrechende Innovationen. Diese Suite war eine Weltneuheit, die absolute Entspannung und Privatsphäre an einem spektakulären Ort mit Meerblick aus jeder Perspektive bietet.



Die Preise für The Makura Suite at Conrad Maldives Rangali Island beginnen ab €44,800 pro Nacht. 4. STREET ART ZIMMERDoubleTree by Hilton Hotel Amsterdam – NDSM Werft



Inspiriert von der industriellen Kulisse des NDSM Werft, sind diese pulsierenden Räume im Boutiquen-Stil mit lokaler Straßenkunst geschmückt und zielen darauf ab, die blühende Amsterdamer Kunstszene zu feiern.



Ideal für Reisende, die in den urbanen Untergrund der modernen Stadt eintauchen möchten, sind die Street Art Räume im DoubleTree by Hilton Hotel Amsterdam - NDSM Werft ein weiteres Beispiel dafür, wie Hilton sein Angebot auf den Geschmack der Gäste zuschneidet.



Die Preise für die DoubleTree by Hilton Hotel Amsterdam – NDSM Wharf’s Street Art Zimmerbeginnen ab €127 pro Nacht. 5. BARBIE ZIMMERHilton Mexico City Santa Fe, Mexiko



Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der berühmten Puppe verwandelte Hilton Mexico City Santa Fe eines der geräumigen Gästezimmer des Hotels in das ultimative Barbie Glamperlebnis für Familien und Fans. Das exklusive Zimmer steht den Gästen bis Dezember zur Verfügung, um ein Leben wie Barbie vom Check-in bis zum Check-out zu erleben, einschließlich eines lebensgroßen DreamCamper, in dem Kinder Verkleiden spielen und schlafen können. Die Preise für das Hilton Mexico City Santa Fe starten ab €166 pro Nacht.



6. HEILIGTUM AM HIMMELConrad AlgarveEin Aufenthalt in Conrad Algarve's Roof Garden Suite ist die Chance, den ultimativen Luxus zu erleben. Die Suite verfügt über einen eigenen privaten Indoor Infinity Pool mit offenem Dach auf Wunsch sowie einen atemberaubenden Blick auf das Resort und die Landschaft. Darüber hinaus bietet die Suite einen eigenen Eingang und Aufzug, eine exklusive Brücke zum Spa des Hotels sowie eine großzügige Dachterrasse, ein privates Saunadampfbad, eine komplette Küche und einen persönlichen Butlerservice. Die Preise für die Roof Garden Suite im Conrad Algarve starten ab €4,969 pro Nacht. 7. SITZPLÄTZE IM STADIONHilton Garden Inn Manchester Emirates Old Trafford



Hilton Garden Inn Manchester Emirates Old Trafford liegt ideal im Emirates Old Trafford Cricket Ground in Manchester. Die Gäste können von ihrem eigenen Zimmer die unglaubliche Aussicht auf das Cricketgelände aus genießen. Doch damit nicht genug: Die stilvolle Anlage ist nur zehn Gehminuten vom Old Trafford Football Stadion entfernt, wo Sportfans ein einzigartiges Erlebnis erwartet. Preise für das Hilton Garden Inn Manchester Emirates Old Trafford starten ab £94 pro Nacht.

