Stilvoll Drinks bei Outdoor-Trips genießen: Kalifornische Kultmarke High Camp Flasks bringt seine edlen Edelstahl-Isolierflaschen nach Europa

Erstes Outdoor Bar Set für hochwertige Spirituosen: Geschmacksneutrale Edelstahlflasche mit magnetischen Edelstahlbechern verfälscht nicht den Geschmack von edlen Weinen, Whiskeys oder Drinks, um den Outdoor-Trip, den Abend am Lagerfeuer mit Freunden oder das Picknick stilvoll zu zelebrieren.



High Camp Flasks ist das typische Ergebnis des kalifornischen Outdoor-Lifestyles, bei dem es nicht um das Erreichen immer neuer Bestmarken, sondern um den vollen Genuss unter allen Aspekten geht – und vor allem um die schönsten Momente mit Freunden und Familie zu teilen. Die Edelstahl-Isolierflaschen von High Camp Flasks mit magnetisch angeflanschten Edelstahlbechern richten sich an Genussmenschen, die stilvoll und unverfälscht im Geschmack ihren favorisierten Wein, Whiskey, Rum oder Drink als krönenden Abschluss eines großartigen Tages in freier Natur erleben wollen. In die Firelight 750 Flask von Highlight passt eine komplette Flasche Wein (750 ml) bzw. andere Spirituosen – der kleine Bruder Halflight 375 nimmt exakt die Hälfte auf. Dank Vakuumisolierung bleiben die Getränke mind. 24 Stunden optimal gekühlt bzw. warm. Die High Camp Flasks sind aus 100% rostfreiem 18/8-Edelstahl mit einer speziellen mikroskopisch glatten Electrogloss (d.h. Elektropolitur) -Innenbeschichtung, die komplett geschmacksneutral ist und sich leicht reinigen lässt. Der auslaufsichere Edelstahlverschluss ist mit einer ebenfalls geschmacksneutralen Silikondichtung für den absolut unverfälschten Trinkgenuss versehen. Das Firelight 750 Bar Set besteht aus der Isolierflasche und zwei doppelwandigen 6-Shooter-Bechern aus Edelstahl, die durch die zum Patent angemeldete Phantom Lock-Technologie magnetisch oben und unten der Flasche befestigt sind. Auch der Verschlussstopfen ist magnetisch, um ihn bequem an der offenen Flasche zu fixieren. Bei der Halflight 375 Flask ist ein Becher dabei. Die High Camp Flasks Firelight 750 sind ab sofort in den Farben Stainless Steel, Rose Gold und Gun Metal Black für eine UVP von 119,- EUR (inkl. MwSt.) im eigenen Online Store www.highcampflasks.eu bzw. bei Amazon erhältlich. Die Halflight 375 Flasks sind in denselben Farben für eine UVP von 79,- EUR verfügbar.



Das perfekte Outdoor Bar Set – als Wertschätzung der Leistung von Winzern und Destilleuren



High Camp Flasks schlägt die Brücke zwischen hochwertigen Spirituosen und deren Genuss bei einem Outdoor-Erlebnis. Einen 12 Jahre im Eichenfass gereiften Whiskey, einen mit Herzblut und Liebe destillierten Gin, Wodka oder einen Jahrgangswein aus einem Plastikbecher oder den typischen Outdoor-Isolierkannen bzw. Trinkflaschen zu trinken, die unerwünschte Aromen von den vorherigen Getränken aufnehmen, ist für jeden Genussmenschen ein Gräuel. Auch die Erzeuger dieser Spirituosen wenden sich bei diesem Gedanken nur kopfschüttelnd ab. Neben dem reinen Genusserlebnis tragen die High Camp Flasks auch einen Beitrag für eine reine Natur bei. Weder beim Produkt noch bei Verpackung kommt Plastik zum Einsatz. Edelstahl ist unbegrenzt recycelbar.



„High Camp Flasks wurde 2017 aus unserer gemeinsamen Leidenschaft für Craft-Spirituosen und die freie Natur geboren. Ob es sich um einen Surf Trip nach Bolinas oder einen Mountainbike-Ausflug in die Berge von Santa Cruz handelte, wir waren beide der Meinung, dass es keine gute Möglichkeit gab, unsere Lieblings-Craft-Spirituosen, die wir auf unsere Abenteuer mitgebracht hatten, sicher zu transportieren und unverfälscht genießen zu können“, erklären Nic und Whit, Gründer von High Camp Flasks. „Schmuggler haben Flachmänner entworfen, um die Spirituosen während der Prohibition vor den Behörden zu verbergen. Wir schätzen dieses Manteltaschenversteck wie alle anderen auch, aber wir hielten Flachmänner für Momente am Lagerfeuer für unangemessene Gefäße ebenso wie andere Outdoor-Trinkflaschen. Da wir auf den Genuss von Craft-Spirituosen auf unseren Touren nicht verzichten wollten, haben wir unsere Firelight Flasks eben selber designt. Für uns war von Anfang an klar: Nur weil wir im Freien sind, heißt das nicht, dass wir auf den perfekten Geschmack verzichten müssen.“



Preise und Verfügbarkeit



Die High Camp Flasks Firelight 750 mit zwei Bechern sind ab sofort in den Farben Stainless Steel, Rose und Gun Metal Black für eine UVP von 119,- EUR (inkl. MwSt.) im eigenen Online Store www.highcampflasks.eu bzw. bei Amazon erhältlich. Die Halflight 375 Flasks mit einem Becher sind in denselben Farben für eine UVP von 79,- EUR verfügbar.

