Ingo Maurer Lichtobjekte "Oop's" und "La Festa delle Farfalle" ab März erhältlich

28.02.19

Die neuen Lichtobjekte "Oop's" und „La Festa delle Farfalle“ sind ab Mitte März im Fachhandel erhältlich. Beide Leuchten zeichnen sich durch den Einsatz von Papier aus, ein nachhaltiger Werkstoff, der die spielerische Ästhetik von Ingo Maurer vielseitig umsetzt. Leicht und filigran wirken die beiden Lichtspender und überzeugen doch mit ganz unterschiedlichen Charakteren.



"Oop's" – Die Dynamische

"Oop's" ist ein an die Wand gepinnter Papierstreifen. Scheinbar lässig geworfen, verdeckt er sogar die Lichtquelle, die am unteren Ende des Streifens versteckt ist. Mit seinem durch das Papier strahlenden, sanft gedämpften Licht weckt "Oop's" spontan den Eindruck eines Ready-Mades. Das 300g/m2 Papier stammt aus der Büttenpapierfabrik Gmund, die am Tegernsee im Mangfalltal beheimatet ist. Das Papier wird seit 1829 mit reinem Quellwasser hergestellt, welches am Berg oberhalb der Fabrik entspringt.



Materialien: Papier, Stahl, Kunststoff

Leuchtmittel: Sockel E27, geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ - E.

Maße: ca.130 x 40 x 30 cm.

Verfügbarkeit: ab Mitte März 2019

UVP: 290 Euro inkl. MwSt.



La Festa delle Farfalle – Die Verwandlungskünstlerin

Eine Wolke weißer Schmetterlinge schwebt über einem Teller. Wie Obst liegen darauf einige Glühbirnen. In den Teller integrierte LEDs strahlen nach oben und unten, setzen die Schmetterlinge in ihrem Flug in Szene. Das scheinbar schwebende Lichtobjekt „La Festa delle Farfalle“ kann über Tischen oder auch frei im Raum eingesetzt werden. Der fröhliche Ausdruck der umherschwirrenden Schmetterlinge lädt zum spielerischen Umgang ein. So lässt sich die Leuchte durch eine neue Anordnung der Schmetterlinge einfach verändern. Der Besitzer entscheidet, wo die Schmetterlinge platziert werden. Ergänzt werden die filigranen weißen Falter um eine grüne Libelle, die an den Glüh-Birnen nascht.



Materialien: 34 Schmetterlinge und eine Libelle aus Papier, Stahl, Porzellan, Glas

Leuchtmittel: LED 11 W, 2700 K,1400 lm, CRI>90, 25.000 h, EECA+. Mit integrierten LEDs, nicht vom Nutzer austauschbar. Für 200 – 240 V oder 100 – 135 V. Mit elektronischem Transformator.

Maße: 110 x 60 x 60 cm, Kabellänge 300 cm

Verfügbarkeit: ab Mitte März 2019

UVP: 1.400 Euro inkl. MwSt.

