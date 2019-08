Pressemitteilung BoxID: 762912 (Gutsgemeinschaft Panker)

Sommerabend mit "kleinster Bigband der Welt" auf Gut Panker

Ostsee-Kultur-Tipp für Samstag, 17. August 2019, 18 bis 22 Uhr

Am Samstag, 17. August 2019, wird Gut Panker wieder zur großen Open-Air-Bühne für die Besucher aus der Region – dieses Mal mit der „kleinsten Bigband der Welt“ – TickleToe. Ab 18 Uhr wird das Kieler Trio aus dem bekannten Saxofonisten Jiri Halada, der Pianistin Alice Halada und der stimmgewaltigen Soul-Sängerin Selina Kiosz mit ihren coolen Sounds von Jazz bis Rock die Besucher garantiert von den Liegestühlen reißen. Die Mitglieder der Gutsgemeinschaft – dazu gehören Panker Design, Hammerich-Modernes Wohnen, Borowski Showroom, Hedisign Flora Magica, Stilhaus, Textilatelier Christine Schmidt und das Hotel-Restaurant Ole Liese – sorgen mit gegrillten Delikatessen, frischen Burgern und knackigen Salaten sowie eisgekühltem Apérol, Wein und Flora´s legendärer Pfirsich-Bowle für das leibliche Wohl der Gäste. Bis 22 Uhr laden auch alle Läden und Galerien der Gutsgemeinschaft zum Einkaufsbummel inmitten der fürstlichen Umgebung mit endlos grünen Weiden ein. Mit ein wenig Glück trifft man auf die Familie von Hessen, der das Gut mit dem größten Trakehnergestüt Deutschlands gehört. Der Eintritt zum Sommerabend-Event ist frei, der Verzehr wird nach Verbrauch berechnet. Weitere Informationen unter www.gutpanker.de.



Gut Panker ist eine 80-Bewohner starke aktive Gutsgemeinschaft mit Gaststätten, Galerien und Kunsthandwerkern. Das Angebot reicht von individuell gefertigten Möbeln über klassische und moderne Wohnaccessoires, gestaltendes Handwerk und Glaskunst, Duftrosen und Gartenaccessoires, edle Weine des Weingutes Prinz von Hessen, Bücher bis hin zu Schmuck und den in Panker entstandenen Modemarken emmas® und hermans®. Hier befindet sich auch das über 200 Jahre alte Hotel-Restaurant Ole Liese, das Teil der Hessischen Hausstiftung ist und zu einem der schönsten Häuser Europas gehört. Gut Panker liegt zwischen Lütjenburg und Schönberg an der schleswig-holsteinischen Ostsee inmitten des größten Trakehnergestüts Deutschlands, nur 40 Kilometer von Kiel und 120 Kilometer von Hamburg entfernt.



Informationen zum Gut Panker unter www.gutpanker.de. Informationen zum Hotel-Restaurant Ole Liese unter www.ole-liese.de, telefonisch unter 04381-90690 oder per E-Mail an info@ole-liese.de.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (