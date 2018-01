Willkommen in Hessen - Hessens "Starke Städte" und Heilbäder präsentieren sich auf der CMT 2018

Neben vielen hessischen Städten präsentieren sich auch die Heilbäder und Kurorte in Hessen am Gemeinschaftsstand der HA Hessen Agentur GmbH auf der CMT 2018 in Stuttgart: „Willkommen in Hessen“ in Halle 8 / Stand D 80.



Im Zentrum Deutschlands gelegen bieten die hessischen Regionen und Städte sehr attraktive Urlaubs- und Freizeitmöglichkeiten für Wanderer, Radfahrer, Kultur- und Naturliebhaber, Erholungssuchende und Familien. Fachwerkidylle und Großstadtflair, über 3.300 Kilometer Hessische Radfernwege, unzählige Kulturveranstaltungen, 30 Kur- und Heilbäder, über 3.000 Kilometer qualitätsgeprüfte Wanderwege, eine große Auswahl an UNESCO Welterbestätten, Burgen, Schlössern und Museen in Hülle und Fülle – Hessen ist ein Land der Vielfalt und der Kontraste.



Starke Städte in Hessen

Hessens Städte sind reich an Sehenswürdigkeiten und begeistern Besucher mit einer reichen Auswahl an kulturellen Angeboten und abwechslungsreichen Freizeitmöglichkeiten – genau das Richtige für einen Tagesausflug oder Kurztrip übers Wochenende. Historisch bedeutsame Städte laden Gäste in verwinkelte Altstädte, spannende Museen, unterhaltsame Theater und wohltuende Park- und Grünanlagen ein und bieten interessante Shoppingmöglichkeiten. Auf der CMT präsentieren sich: Darmstadt, Frankfurt am Main, Fulda, Kassel, Marburg, Wetzlar und die Landeshauptstadt Wiesbaden.



Heilbäder und Kurorte in Hessen

Hessen ist bekannt für seine zahlreichen Heilbäder und Kurorte, die mit ihren Gesundheitseinrichtungen Körper und Geist in Einklang bringen. Insgesamt 30 Städte und Gemeinden weisen eines der begehrten Prädikate auf und haben sich der Gesundheitsvorsorge verschrieben. Die individuellen Bedürfnisse der Gäste und ein entspanntes Wohlfühlambiente stehen dabei im Vordergrund und sollen die Heilungsprozesse beschleunigen. Der Hessische Heilbäderverband informiert über die Angebote in den Heilbädern und Kurorten.



So schmeckt Hessen!

Unter diesem Motto präsentiert sich Hessen während der CMT auch kulinarisch. Am Wochenende 13. und 14. Januar zeigt Küchenchef Reiner Neidhart, welche Kräuter das Geheimnis der klassischen Grünen Soße ausmachen. Am 16. und 17. Januar ist die Frankfurter Weinkönigin anwesend, um exklusiven Frankfurter Krönungswein vorzustellen. „Deftig“ wird es am 18. und 19. Januar, wenn die köstliche Ahle Worscht vom Metzger Fritz Kästel kulinarisch im Vordergrund steht. Perlender Henkell Sekt am Samstag und edle Weine am Sonntag- präsentiert von der Kostheimer Weinkönigin – beenden am letzten Messewochenende das Thema Kulinarik in Hessen.



