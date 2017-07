Braun Hamburg launcht französischen Online Store

Zusätzlich zum deutschen und englischen Online Store launcht BRAUN Hamburg eine französische Sprachversion unter www.braun-hamburg.com/fr/. Das Hamburger Traditionshaus reagiert damit auf die steigende Nachfrage im französischsprachigen Ausland und bleibt mit über 30 Lieferländern weltweit auf Expansionskurs.



Nach großem Erfolg der englischsprachigen Version des Online Stores, die seit 2014 online ist, erweitert BRAUN Hamburg seine Online-Präsenz nun um eine französische Sprachversion. Das Hamburger Traditionsunternehmen bleibt damit weiterhin auf Expansionskurs.



„Wir verzeichnen ein sehr gutes Wachstum im Ausland und möchten mit dem französischen Online Store unsere internationale Präsenz stärken. Als Premium-Anbieter für Designermode möchten wir mit unserem Online Store nicht nur eine Ergänzung zum stationären Geschäft darstellen, vielmehr wollen wir mit ihm neue Maßstäbe setzen“, so Lars Braun, Inhaber und Geschäftsführer von BRAUN Hamburg.



Über 30 Lieferländer weltweit zählt BRAUN Hamburg bereits, darunter weite Teile Europas, aber auch zum Beispiel Australien, Japan, Kanada oder Singapur.



Nach dem Kernmarkt in Deutschland sind für BRAUN Hamburg zum einen Österreich und zum anderen die Schweiz die größten Märkte. Danach folgen das Vereinigte Königreich, Skandinavien, die Niederlande, Spanien und der osteuropäische Raum. Der Fokus liegt nun auf Frankreich, Luxemburg und Belgien; Märkte, in denen BRAUN Hamburg bereits eine signifikante Nachfrage verzeichnet, der Kunde jedoch die französische Benutzersprache präferiert.



Lars Braun führt das Unternehmen, das seit 1933 besteht, in der dritten Generation. Die konsequente Weiterentwicklung des inhabergeführten Familienunternehmens liegt ihm besonders am Herzen. „Wir sehen nicht in den Rückspiegel, sondern durch die Frontscheibe. Wir arbeiten jeden Tag an unserer Einzigartigkeit, denn vergleichbar zu sein, entspricht nicht dem Anspruch der Zeit.“



Betreut in Konzeption und Umsetzung wird BRAUN Hamburg durch die auf Fashion und Lifestyle spezialisierte eCommerce Agentur mzentrale mit Sitz in München und Stuttgart. Seit fünf Jahren arbeiten beide Unternehmen erfolgreich zusammen.



Zur Website: https://www.braun-hamburg.com









Braun Hamburg GmbH & Co. KG

BRAUN Hamburg führt eine hochklassige Auswahl an internationalen Luxusmarken von Bottega Veneta und Brioni über Brunello Cucinelli, Caruso und Dries van Noten bis hin zu Ermenegildo Zegna, Etro, Moncler, Santoni, Valentino, Tom Ford und viele mehr.



Inspiriert von den großen Häusern dieser Welt ist BRAUN Hamburg eine Institution für Herrenbekleidung und setzt weit über die Stadtgrenzen hinaus neue Maßstäbe. Erstklassige Luxusmode direkt importiert von den internationalen Laufstegen der Fashion Weeks, trifft hier auf ein konkurrenzloses Angebot maßgefertigter Perfektion.



Das Traditionshaus mit zwei Geschäften in Hamburg bleibt stets seiner höchsten Disziplin treu:



Ein umfassender Service bildet das Herzstück des Unternehmens. Dabei sind die menschlichen und fachlichen Qualitäten des geschulten Verkaufspersonals ausschlaggebend. Neben einer individuellen und persönlichen Beratung kümmern sich das hauseigene Atelier für Änderungen, ein Wäscherei-Service sowie eine Schuhwerkstatt - allesamt mit Lieferservice - um sämtliche Belange der anspruchsvollen Kundschaft.



BRAUN Hamburg steht dabei für eine Angebotsvielfalt, die nahezu konkurrenzlos in Deutschland ist. Unter www.braun-hamburg.com wird dem Kunden auch online ein individuelles Shoppingerlebnis geboten.

