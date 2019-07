Pressemitteilung BoxID: 761596 (Henkell Freixenet)

Weihnachtliche Impulse am POS

Freixenet Mederaño heizt mit attraktiver Glühwein-Promotion den Absatz an

Freixenet Mederaño setzt stimmungsvolle Akzente im Handel: Mit aufmerksamkeitsstarken Displays und einer attraktiven Instore-Verlosung wird die Nummer 1 im spanischen Weinregal ab Oktober mit ihrem würzigen Mederaño Glühwein in ausgewählten Märkten vertreten sein. Zu gewinnen gibt es einen hochwertigen Glühweinkocher mit dezentem Freixenet Mederaño Branding. Wie gewohnt liefert die spanische Weinmarke alles, was für eine aufmerksamkeitsstarke Präsentation am POS notwendig ist: Einen Glühweinkocher, der als Blickfang im Markt fungiert, und ansprechend gestaltete Teilnehmerkarten in gebrandeten Dispensern. Zusätzlich zu der Premium-Verlosung findet eine attraktive Zugabeaktion statt: Beim Kauf von Freixenet Mederaño Glühwein gibt es ein gebrandetes Freixenet Glühweinglas gratis dazu. Die Platzierung ist sowohl in Sechser-Kartons als auch in Displays möglich.



„Freixenet bringt mit dem würzigen Mederaño Glühwein das typisch spanische Lebensgefühl in die dunkle Jahreszeit und sorgt für weihnachtlich-mediterrane Stimmung am POS – eine attraktive Platzierung, mit der wir auch im Winter sowohl eingeschworene Mederaño Liebhaber als auch Impulskäufer ansprechen“, so Jan Rock, Pressesprecher bei Henkell Freixenet.



Der Freixenet Mederaño Glühwein in der ansprechend gestalteten 1,0-Liter-Flasche ist für die UVP von 4,49 Euro erhältlich.



Über Mederaño



Mederaño ist die beliebteste spanische Weinmarke in Deutschland – und eine Umsatzgarantie im rückläufigen Gesamtmarkt. Die ausdrucksstarken Weine aus sonnenverwöhnten Trauben richten sich an alle, die sich dem spanischen Lebensgefühl besonders verbunden fühlen. Sie stehen für unkomplizierten Trinkgenuss und mediterrane Leichtigkeit. Egal, ob frischer Blanco, blumiger Rosado oder vollmundiger Tinto: Die bodenständigen Weine von Mederaño sind für jeden Genussmoment die richtige Wahl und schmecken durch und durch nach Spanien!



Weitere Informationen unter www.freixenet.de.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (