Sundowner à la Veneto

Ein Sommerabend im Veneto ganz nach Geschmack: Die norditalienische Weinbau-Region ist so vielfältig wie die Auswahl an feinen Spumanti und Frizzanti der traditionsreichen Prosecco-Kellerei Mionetto, die hier ihre Heimat hat. Denn Venezien, wo die typischen Glera-Trauben für echten Prosecco gedeihen, grenzt im Norden an die Dolomiten, erstreckt sich bis zu den langen Sandstränden der Adriaküste und hat mit ihrer Regionalhauptstadt Venedig, einer der schönsten Städte der Welt, ein kulturelles Highlight zu bieten. Während rund um Valdobbiadene, dem klassischen Prosecco-Anbaugebiet, die Trauben im Juli bei durchschnittlich angenehmen 26 °C reifen, kann die Hitze in der Stadt der vielen Brücken ziemlich drückend sein. Doch ganz gleich an welchem Ort – wenn am späten Nachmittag die Temperaturen auf eine angenehme Wärme sinken, ist die beste Zeit für einen köstlich-kühlen Drink mit einem belebenden Prickeln.



Wer dann in einem abgelegenen Dorf vor einem der alten Steinhäuser den Blick in die hügelige Landschaft Venetiens genießt und verfolgt, wie die Sonne langsam untergeht, kann das Erlebnis mit einem Glas gekühltem Mionetto Prosecco DOC Treviso Brut voll auskosten. Für einen Extra Schuss mediterranen Sommer auch außerhalb des Venetos sorgen aromatisierte Eiswürfel, z. B. mit Pfirsich, Thymian und Basilikum. Die frischen Kräuter im Glas duften wunderbar und machen Lust auf Urlaub.



Eiswürfel mit Pfirsichen und Kräutern

3 cl frisches Pfirsichpüree

3 cl Thymian- und Basilikumsirup

frischen Thymian und Basilikum

Mionetto Prosecco DOC Treviso Brut



Zubereitung: Pfirsichpüree, Kräutersirup und jeweils ein Stückchen Thymian sowie ein Basilikumblatt auf die einzelnen Eiswürfelfächer in einer Eiswürfelform verteilen. Mit Wasser oder Saft nach Geschmack auffüllen, einfrieren und später mit Mionetto Brut genießen.



Ein heißer Strandtag an der Adriaküste klingt mit einem eisgekühlten Drink und Blick aufs Wasser mediterran-gelassen aus. Der Southside Royal mit Mionetto Prosecco schmeckt ebenfalls wie Sommer am Meer: Prickelnd, mit zarter Süße und einer frischen Brise.



Southside Royal

By Mionetto Master Mixologist, Justin Noel 3-4 Minzzweige



2 cl Limettensaft

2 cl Zuckersirup

6 cl Gin

6 cl Mionetto

Prosecco DOC

Treviso Brut

Dekoration: Minzzweig



Zubereitung:

Limettensaft und Minzzweige in einen Mixbehälter geben, kurz umrühren. Zuckersirup, Gin und Eis (crushed oder Würfel) hinzufügen und gut schütteln. Inhalt in ein Martini- oder Coupe-Glas abseihen. Anschließend mit Mionetto Prosecco auffüllen und mit frischer Minze garnieren.



Natürlich schmecken diese leckeren Drinks mit prickelndem Mionetto Prosecco nicht nur in Italien, sondern an jedem Ort und hauchen am schönen Sommerabend überall mediterranes Lebensgefühl ein. Salute!

