Söhnlein White ICE Sparkling in der Dose - Fruchtiger Mix zum Feiern "to go"

Ganz gleich, ob das Osterpicknick ruft, die Grillsaison eröffnet wird oder die warmen Sonnenstrahlen an den Feiertagen nach draußen locken – wenn es ins Grüne geht, haben echte Profis ihr Lieblingsgetränk in diesem Jahr gleich dabei. Denn wer weiß schon im Voraus, wo die beste Party steigt?

Prickelnd wie die Frühlingsgefühle ist Söhnlein White ICE Sparkling. Wie gut, dass es den spritzigen Drink mit fruchtig-­ frischem Geschmack aus dem Hause Söhnlein ab sofort in der praktischen Alu-­Verpackung „to go“ gibt. Die trendige Dose mit dem floralen Muster auf weißem Fond ist überall, wo gefeiert wird, sofort der Star. Sie passt in jede Handtasche und hat damit genau die richtige Größe, um unterwegs spontan den Moment zu feiern. Der prickelnde Mix mit 8 % vol. schmeckt am besten gut gekühlt direkt aus der Dose – an jedem Ort, zu jeder Zeit und am liebsten zusammen mit netten Menschen. Söhnlein White ICE Sparkling in der 0,2-­l-­2GO-­Dose ist ab März 2018 zum Preis von 0,99 EUR (UVP) erhältlich.



Über Söhnlein Brillant

Die Söhnlein Brillant-­Markenfamilie ist ein perfekter Mix aus klassischen Geschmacksrichtungen und innovativen Kreationen. Vielfach ausgezeichnet überzeugt die Marke durch erstklassige Qualität. Seit jeher vereint die Marke zeitgemäße, spontane und unkonventionelle Sektkultur. Söhnlein Brillant bietet ein Stück Alltagsluxus und Lebensfreude für jeden Tag und jeden Moment. Weitere Informationen unter www.soehnlein-­brillant.de



Aktueller Henkell & Co.-­Image-­Spot unter www.youtube.com/watch?v=ogoNbc1A2DU.

Henkell & Co.-Gruppe

Die Henkell & Co.-­Gruppe ist in 20 Ländern mit eigenen Unternehmen vertreten und exportiert weltweit in mehr als 100 Staaten. In zahlreichen Ländern ist sie Marktführer für Sekt, Prosecco, Wein oder diverse Spirituosengattungen. Im Henkell-­Stammhaus in Wiesbaden befindet sich die Zentrale der Henkell & Co.-­Gruppe, zu der Marken wie Fürst von Metternich, Mionetto Prosecco, Henkell, Söhnlein Brillant und Wodka Gorbatschow gehören. Weitere Informationen unter [url=http://]www.henkell-­gruppe.de[/url].

