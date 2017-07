Entspannt zur Geburt

„Positive Birth® & Yoga-Retreat" für Schwangere soll werdenden Eltern im Rahmen eines Urlaubsaufenthalts auf dem Hells Ferienresort Zillertal eine ausgeglichene Vorbereitung auf eine positive und selbstbestimmte Geburt ihres Kindes ermöglichen.



Noch einmal ganz unbeschwert die wertvolle Zweisamkeit genießen, um dann voller Freude und Ausgeglichenheit das frische Glück des Familienbundes gebührend begrüßen zu können. Dieses Gefühl soll werdenden Eltern bei einem Urlaub auf dem Hells Ferienresort Zillertal in Fügen beschert werden.



In der Zeit vom 12. bis 15. Oktober 2017 sollen sich dort werdende Mamas in aller Ruhe der bevorstehenden Geburt beim Positive Birth® & Yoga Retreat für Schwangere widmen können. In einem naturverbundenen Umfeld können sie zu innerer Ruhe und Balance finden, während der Lebenspartner zunächst die Gelegenheit hat, die reizvolle Umgebung des Zillertals zu erkunden. Der letzte Tag jedoch gehört den Partnern zusammen in einer gemeinsamen Einheit für beide.



Positive Birth® nutzt das Mentaltraining als eine von vielen Methoden, um sich auf die Geburt einzustellen und vorzubereiten. Ein Kurs der die Frau erdet und das Vertrauen in ihre weibliche Kraft stärkt.



Als Unterkunft während des Kursaufenthaltes dienen die freundlich und stilvoll eingerichteten und hellen Appartements, die den ausgeglichenen Wohlfühlcharakter ohnehin schon stärken oder alternativ die abwechslungsreich umpflanzten und technisch hervorragend ausgestatteten Campingeinheiten - eine ideale Umgebung also.



Bemerkung:



Empfohlen ab der 24ten Schwangerschaftswoche. Positive Birth® ersetzt keinesfalls medizinische Unterstützung oder eine Geburtsvorbereitung mit der Hebamme, sondern ist eine ideale Ergänzung dazu. Positive Birth® wird von vielen Hebammen empfohlen, da es den Frauen Zugänge zu einem guten Körpergefühl, Selbstsicherheit und Vertrauen ins Geschehen bei der Geburt vermittelt.



Preis:

€ 299,-- pro Person - inklusive Partner Einheit

Mehr Infos & Anmeldung unter www.zzyoga.weebly.com



Appartement ab € 300, für 2 Personen (von Donnerstag bis Sonntag 14:00 Uhr)



Camping für € 125, für 2 Personen - auch mit Late Check-Out möglich



Buchung direkt bei Hells Ferienresort unter dem Stichwort „Positive Birth® Retreat"

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren