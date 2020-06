Pressemitteilung BoxID: 804732 (Heilpflanzenwohl GmbH)

Nyrax®: Erweiterung des Portfolios zur Entwässerung

Seit rund einem Jahr ist Nyrax® in deutschen Apotheken für Patienten erhältlich und erfreut sich seitdem enormer Nachfrage. Nyrax® steht seit dem ersten Tag für wirkungsvolle, rein pflanzliche Entwässerung. Es bietet Patienten mit Wassereinlagerungen eine wirksame Entwässerungstherapie, ohne dabei den Elektrolyt-Haushalt, den Lipid- und den Harnsäurestoffwechsel zu beeinflussen und erspart somit den Patienten die leidvollen Nebenwirkungen von synthetischen Diuretika.



Nyrax®: jetzt auch mit Tropfen entwässern



Ab 15.07. stehen neben den bereits etablierten Tabletten von Nyrax® auch Tropfen zur Entwässerung zur Verfügung. Nyrax® Tropfen sind ein vom BfArM zugelassenes Diuretikum für die Selbstmedikation.



Nyrax® Tropfen bieten eine hervorragende Alternative für Patienten, die



- eine wirkungsvolle, pflanzliche Entwässerung herbeiführen möchten



- keine Tabletten/Kapseln einnehmen möchten ` Schluckbeschwerden haben



- eine noch flexiblere Dosierung wünschen.



Das leistungsstarke, rein natürliche Diuretikum verdankt seine einzigartige Wirkung einem speziell aufbereiteten Arzneistoff der potenten Heilpflanze Apocynum Cannabinum. Die Spezialtropfen haben keine bekannten Neben- oder Wechselwirkungen und sind daher auch für die dauerhafte Einnahme ideal.



Alle Nyrax® Präparate eigenen sich für die gezielte Diurese bei verschiedenen Krankheits- und Beschwerdebildern:



- bei Stauungsödemen aufgrund von Venenerkrankungen (CVI)



- zur Behandlung von Bluthochdruck



- bei hormonell bedingten Wassereinlagerungen (insbes. bei Prämenstruellem Syndrom und Prä-Menopause)



- bei Stauungsödemen durch Bewegungseinschränkung (z.B. bei verletzungsbedingter Immobilisierung)



- bei altersbedingt eingeschränkter Aktivität der Nieren



- bei medikamentös induzierter Wassereinlagerung (Nebenwirkungen; z.B. bei Kortison) ` zur Entgiftung/Entschlackung (z.B. nach Medikamenteneinnahme)



Einfache, bequeme Einnahme als Tropfen



Erwachsene nehmen bei akuten Zuständen je 5 Tropfen alle halbe bis ganze Stunde, jedoch höchstens 6-mal täglich. Bei chronischen Zuständen werden je 5 Tropfen 1-3-mal täglich eingenommen.



Nyrax® Tropfen werden in Deutschland unter höchsten pharmazeutischen Qualitätsstandards hergestellt. Sie sind rein pflanzlich, vegan und frei von Lactose und Gluten.



Nyrax gibt es als Tropfen in deutschen Apotheken in folgenden Packungsgrößen:



50 ml Tropfen (PZN: 16679519 zum empfohlenen Verkaufspreis von 28,51 Euro)



100 ml Tropfen (PZN: 16679525 zum empfohlenen Verkaufspreis von 49,62 Euro).



Weiterhin ist natürlich auch die Darreichungsform Tabletten erhältlich:



100 Tabletten (PZN: 15269883 zum empfohlenen Verkaufspreis von 26,27 Euro)



200 Tabletten (PZN: 15269908 zum empfohlenen Verkaufspreis von 46,74 Euro).



Bei Interesse an Nyrax® stehen die Mitarbeiter des Kunden-Service-Center der Heilpflanzenwohl GmbH den Apothekenteams sehr gerne persönlich zur Verfügung (Telefon: +49 30 209 66 97 81).



Die Heilpflanzenwohl GmbH ist eine Tochter des Schweizerischen Pharmaunternehmens Heilpflanzenwohl AG mit Sitz in Baar/Schweiz.



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.nyrax.de

