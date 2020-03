Pressemitteilung BoxID: 789811 (Heilbronn Marketing GmbH)

Wein erleben und genießen

Kulinarische Weinreise durch die Region Heilbronn

Der Weinbau prägt Heilbronn und seine Region – von Rebenhängen gesäumte Ortschaften, stimmungsvolle Weinfeste und Heilbronns Titel als älteste Weinstadt Württembergs zeugen davon. Bei einer exklusiven Weinschule am Samstag, 28. März lernen Interessierte die Vielfalt der regionalen Weine kennen.



Sommelier Rainer Mosthaf nimmt die Gäste im Heilbronner Ratskeller mit auf eine kulinarische Weinreise durch die Region. Zu einem festlichen Drei-Gänge-Menü aus saisonalen und regionalen Spezialitäten werden sechs Weine aus der Region serviert, die der Weinkenner unterhaltsam und fachkundig vorstellt.



Die dreistündige kulinarische Weinreise beginnt am Samstag, 28. März um 18:30 Uhr im Heilbronner Ratskeller am Marktplatz. Die Mindestteilnehmerzahl ist sechs, maximal können 25 Personen teilnehmen. Die Teilnahme kostet 58 Euro pro Person inklusive Drei-Gänge-Menü, sechs Weinen und Mineralwasser. Eine Anmeldung ist erforderlich bis Mittwoch, 25. März.



Weitere Informationen und Anmeldung bei der Tourist-Information in der Kaiserstr. 17 in Heilbronn unter Telefon 07131 56 22 70, per E-Mail unter info@heilbronn-marketing.de und online unter www.heilbronn-marketing.de.

