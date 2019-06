Pressemitteilung BoxID: 755947 (Heilbronn Marketing GmbH)

Park wird für einen Tag zum Spieleparadies

Heilbronner Kinderfest findet am 13. Juli 2019 statt

Wer würde nicht einmal gerne mit leuchtender Farbe einen großen Lastwagen bemalen, den Astronautentest machen oder in einem richtigen Kart sitzen? Beim diesjährigen Heilbronner Kinderfest der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) ist das und natürlich noch viel mehr möglich. Fast 70 Aussteller und Institutionen stellen sich in diesem Jahr vor. Über 6.000 Kinder werden erwartet.



„Alles aufzuzählen, das beim diesjährigen Kinderfest wieder geboten wird, ist nahezu unmöglich“, ist HMG-Geschäftsführer Steffen Schoch begeistert. Ob auf einem Ballparcours, bei Wasserspielen, oder im Judo-Schnuppertraining – beim 64. Heilbronner Kinderfest können sich sportbegeisterte Kinder voll austoben und richtig was erleben. Aber auch die Kreativität der Kids wird gefragt sein. So lädt Möbel Rieger zum Bemalen eines LKWs ein, das Team des Abenteuerspielplatzes im Kreuzgrund stanzt mit den Kindern besondere Schlüsselanhänger, die Kreissparkasse Heilbronn ist mit einem Kletterturm vor Ort und die Tanzgruppe von DreiklanG fordert zum Mittanzen auf. Clowns, Artisten, Jongleure und Seilläufer des Circus Francesco Rieger geben einen Einblick in das, was ab Anfang Juli täglich im neuen Möbelhaus im Neckargarten geboten wird.



Wer mit der Robert-Mayer-Sternwarte die Sonne beobachten will, sich beim Baseball ausprobieren möchte oder gerne ein echtes Segelflugzeug der Fliegergruppe Heilbronn erforscht, ist beim Heilbronner Kinderfest, dessen Attraktivität stetig zunimmt, auch richtig aufgehoben. „Die Vielfalt des Angebots nimmt von Jahr zu Jahr zu“, freut sich HMG-Projektleiterin Andrea Jenner über das Interesse der Partner am größten Kinderfest in der Region Heilbronn-Franken.



Rund 70 Stationen und Institutionen verwandeln den Park zwischen 10 und 17 Uhr in ein Spiele-Paradies. Sämtliche Mitmachaktionen sind für alle Besucher kostenlos. Und auch die Bereiche gesunde Ernährung sowie Technik und Wissenschaft dürfen beim Heilbronner Kinderfest natürlich nicht fehlen. So bringen EDEKA Ueltzhöfer mit einer „Schnibbel-Aktion“, die Baywa und WINO Biolandbau mit Bio-Äpfeln, Bastelaktionen und weiteren Obst-Kostproben den Kindern das Thema gesunde Ernährung näher.



In der WasserKraftWerkstatt können die jungen Ingenieure ihr eigenes Wasserrad bauen und gleich ausprobieren, ob die Energie ausreicht, damit das Lämpchen leuchtet. Mit dem wichtigen Thema Umwelt und Recycling beschäftigt sich die Recycling Werkstatt. Hier können die Kinder dank der Unterstützung der Heilbronner Bürgerstiftung lernen, wie man aus alten Materialien neue Gebrauchsgegenstände macht.



Und selbstverständlich darf im BUGA-Jahr die Gelegenheit nicht fehlen, seinen eigenen „BUGA-Zwerg“ herzustellen. Am Stand des Heilbronner Weltmarktführers Illig Maschinenbau können die Kinder sich ihren „Karl“ selbst formen und gleich mit nachhause nehmen.



Während die Kinder an den Ständen beschäftigt sind, können sich die Mütter beim Infostand der Kontaktstelle Frau und Beruf über den Wiedereinstieg in den Beruf nach der Familienpause informieren und die Väter können ganz bestimmt beim Torwandschießen des VfR Heilbronn ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen.



Erstmals ist das KIWANIS Kinder-Fußballturnier fest in das Heilbronner Kinderfest integriert und die Teilnahme an der Wertwiesen-Rallye wieder für alle Kinder offen. Speziell für die Heilbronner Grundschulen gibt es Spielstationen, an denen die Klassenverbunde teilnehmen können. Für die drei Grundschulen mit der höchsten prozentualen Beteiligung gibt es Geldpreise für die Klassenkasse. Neben den Klassen welche bei den Spielstationen „gewonnen“ haben, werden auch die Gewinner der Wertwiesen-Rallye zum Empfang durch die Heilbronner Bürgermeisterin Agnes Christner ins Rathaus eingeladen.



Termin

13. Juli 2018

10-17 Uhr

Wertwiesenpark Heilbronn



Anreise und Parken



Den „Kinder-Chauffeuren“ wird empfohlen, die kostenfreien Parkplätze auf der Viehweide in Böckingen zu nutzen, mit dem ÖPNV oder mit dem Fahrrad zu kommen.



Die Parkplätze auf der Theresienwiese und in der Theresienstraße werden 2019 von der BUGA bewirtschaftet. Die Parkgebühr kostet pauschal 5 Euro pro Tag.



Bitte beachten Sie, dass das Parken an der Neckarhalde den Schwimmbadbesuchern und Ausstellern (mit Zufahrtsschein) vorbehalten ist.



Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Buslinie 31 bis Haltestelle Sontheim, Wertwiesenpark.



Weitere Informationen www.heilbronner-kinderfest.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (