Internationales Streetfood und Weine zum Fachsimpeln

Heilbronner Abendmarkt bis 25. Juli 2019 mit Wein und Musik

Frische Marktprodukte, Blumen, leckeres Streetfood, regionale Weine und natürlich Livemusik werden uns auf dem Heilbronner Marktplatz auf das lang ersehnte Summer-in-the-City-Feeling vorbereiten. Am Donnerstag, 23. Mai findet der vierte Heilbronner Abendmarkt in diesem Jahr statt. Von 16 bis 21 Uhr kann hier wieder gemütlich die lockere Atmosphäre in der Innenstadt genossen werden.



Ein Mix aus Marktständen, Gastronomieangeboten und Livemusik macht den Donnerstagabend wieder zu dem Tag, an dem das Verweilen in der Innenstadt zum besonderen Genuss wird. Mit dabei sind diesen Donnerstag ab 16 Uhr wieder der „Spätzlebecher“ aus Lauffen mit verschiedenen Kombinationen des „Schwäbischen Nationalgerichts“ – den Spätzle – wie Käsespätzle, Linsen oder einfach nur mit Soß. Wer es traditionell mag, für den hält die Waldhornschenke eine klassische Bratwurst & Co. vor. Und wie immer ist der Tiroler Käsestand mit allerlei Schmankerln mit auf dem Marktplatz.



Die Jungwinzerinitiative Wein.Im.Puls ist an diesem Donnerstagabend vertreten durch das Wein- und Sektgut Hirschmüller aus Lauffen am Neckar und das Weingut Holzapfel aus Neckarsulm. Die Sortimente reichen von den typischen württembergischen Rebsorten Trollinger, Lemberger, Schwarzriesling, Riesling, Kerner, Grauburgunder, Chardonny, Sauvignon Blanc, Muskateller bis hin zu den etablierten Weinsberger „Neuzüchtungen“ wie Acolon, Dornfelder, Cabernet Dorsa sowie Pinot Noir und Pinot Meunier. Weinbezeichnungen wie „Junge Wilde“ oder „Don Pato“ bieten Basis zum Fachsimpeln mit den Wengertern, die persönlich vor Ort sind.



Um die musikalische Begleitung der Veranstaltung kümmert sich das Heidelberger Duo Sven Herberger und Matthias Wegner.

