Gemeinsam für Heilbronn

Wie wichtig ein guter Zusammenhalt in der Bevölkerung ist, wird in der Krise besonders deutlich. Solidarität und Mitgefühl spenden Mut und Zuversicht, dass man gemeinsam aus der Krise gehen kann. Mit dem Ziel, das Wir-Gefühl in der Bevölkerung zu stärken startete die Kampagne der Stadt Heilbronn gemeinsam mit vielen Partnern aus der regionalen Wirtschaft unter dem Hashtag #wirfürHN Mitte April mitten in der Krise. In einem zweiten Schritt der Kampagne möchte die Stadt mit ihren Partnern die Bürger nun aktivieren, entsprechend der aktuellen Lockerungen, Angebote wie Shopping, Restaurantbesuche und Heilbronn-Erlebnisse auch wieder zu nutzen, um die regionale Wirtschaft zu stärken.



„Mit den Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus haben wir den Bürgerinnen und Bürgern einiges zugemutet“, sagt Oberbürgermeister Harry Mergel. „Dennoch haben sie sich verständnisvoll an die Regeln gehalten und sich an vielen Stellen an der Bewältigung der Pandemie mitgewirkt. Ihnen allen gilt mein herzlicher Dank. Und auch jenen Unternehmen und Menschen, die sich in Zeiten der Lockerung unter dem Slogan #wifürHN mit der Stadt engagieren. Gemeinsam sind wir stark.“



Als Plakat im Straßenraum, auf Bäckertüten, Mineralwasserflaschen, Postkarten, Bannern, Medienanzeigen, Presseartikeln und auf Social-Media-Kanälen ist die Kampagne in Heilbronn präsent. „Die farbenfrohen Motive mit ihren beiden gezeichneten Protagonisten und den knackigen Sprüchen sollen aufmerksamkeitsstark und sympathisch für Zusammenhalt werben“, erklärt der Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH, Steffen Schoch. Ein riesiger Gewinn sei, dass sich so viele Heilbronner Unternehmen unter dem Slogan #wirfürHN zusammengefunden haben. Denn genau das sei die Idee gewesen. Eine Plattform zu schaffen, um sich gemeinsam für die Gemeinsamkeit einzusetzen.



Mit Sprüchen und dazu passenden Bildern widmen sich die aktuellen Motive beispielsweise den in UrlaubinHeilbronnienMachern, den GrosszügigTrinkeldGebern, KunstundKulturLiebhabern oder allen WiederDurchstartern.



Welche Bedeutung Stadtmarketing während der Krise hat, zeige sich anhand vieler Kampagnen, die in Städten aktuell umgesetzt würden. Auch in Heilbronn plane man bereits an einem dritten Schritt der Kampagne, der entsprechend der Entwicklung der Pandemie dann auch zum Mitmachen aufrufen soll. „Die Gespräche mit den Partnern laufen gerade“, so Schoch.



Die starken Heilbronn-Partner hinter #wirfürHN sind: Die Bäckerei Mitterer-Härdtner, Teusser Mineralbrunnen, Edeka Ueltzhöfer, Audi AG, die Stadtsiedlung Heilbronn GmbH, Intersport Deutschland eG, der Verkehrsverbund HNV, die Südwestdeutsche Salzwerke AG, die Löwenbrauerei Hall, die Hettenbach GMBH & CO KG Werbeagentur GWA und die Agentur Projekt X, die die Kampagne kreativ entwickelt hat.



Die Heilbronn Marketing GmbH freut sich auf weitere Partner. Interessierte Unternehmen dürfen sich gerne melden. Alle Infos zur Kampagne und die Motive finden sich auf www.heilbronn.de/wirfuerHN.

